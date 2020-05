Salud grita !!! .....

Hola amigos de Neza!! Hoy los gritos desesperados de trabajadores del sector salud en México, para que sean dotados con los insumos necesarios para poder realizar la atención de pacientes contagiados con Covid 19, son inumerables a lo largo y ancho del pais. IMSS, ISSSTE, ISEMYM, ISEM, solo por mencionar algunas dependencias del sector salud.



Las quejas se han reproducido en redes sociales FaceBook,Twitter, dónde se aprecia a médicos mostrando los raquíticos y " chafas " Kits de seguridad. Ahí nos muestran par de guantes de medidas no correspondientes a las de los doctores, un cubreboca sencillo plizado o en su caso un tricapa sencillo, un gorro y una bata quirúrgica de la más delgada y corriente aseguran los médicos en sus vídeos.



Los galenos aseguran, que no es paridad lo que ganan a lo que tendrían que dar en un momento dado que sería la vida. Por lo que a palabras textuales aseguran que su trabajo y su vida al gobierno " Les vale madres "



Ellos han tenido que comprar los insumos de seguridad como: mascarillas N95 y batas quirúrgicas además de trajes especiales que su precio en redes sociales es de $400.00 peso el puro traje sin contar la mascarilla y los guantes de látex de la medida adecuada.



Jorge Alcocer, Secretario de salud del gobierno de México, mantiene oídos sordos e insiste que si se le está dotando de insumos al sector salud.



La pregunta sería a qué costo? Sr. Secretario de salud ?



Qué calidad de producto están adquiriendo para dar a los medicos?



Cree usted que el salario de un enfermero y camillero alcanzan para estar comprando sus propios insumos?



Y no quiero irme màs lejos Señor Secretario de Salud Jorge Alcocer, pero mis queridos y respetados lectores creo merecen

Escucharlo de uste:

Cuánto más se infló la factura en insumos que el gobierno federal a solicitado?



Digo si, en la compra de los mentados respiradores del IMSS de Hidalgo al Hijo de Manuel Bartlett el contrato fue por 31 millones de pesos por tan solo 20 ventiladores osea cada ventilador fue vendido en un millón quinientos cincuenta mil pesos cuando en realidad el costo de un ventilador en tienda es de 25,000 a 30,000 pesos

Maximo cada uno,por eso le pregunto Señor Secretario de Salud.

La mula no era la hicieron a palos aclaro para que no digan que estoy en contra de la 4 T pero.. lo que se ve no se juzga. Una 4 T que habla de no corrupción, no malos manejos y Barteltt lo hecho a perder una por sus actos y terminando con su reputación hasta por los suelos.



Y para rematar queridos lectores de Nezahualcóyotl , la columna "Esta Pelon". Entre las últimas cifras presentadas por el Dr.Gatell, coincide en que en México, son 1,549 casos confirmados de Covid- 19, entre personal de salud llegando a un total de hasta el momento 112 muertes de las cuales, 41%fe los fallecidos sin enfermeras y enfermeros mientras que el 37% restante han sido médicos .



De ahí que salud grita..!!!insumos para poder seguir trabajando y salvando vidas



Un reconocimiento a Médicos, Enfermeras, Administrativos, Camilleros, personal de intendencia que están arriesgando su vida por salvar a los demás y los que han fallecido por contagio en cumplimiento de su trabajo como médicos enfermeras camilleros administrativos directores una oracion para ustedes nuestra gratitud y sobretodo admiración por dar su vida por la vida.



Por eso yo les digo:



Está Pelón!!!!!



Hasta la Próxima !!!amigos de Neza



