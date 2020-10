Salud ofrece atención especializada por efectos psicológicos causados por la pandemia de COVID-19

Recomiendan mantener contacto con familiares vía telefónica, por internet o videollamada, no acudir a eventos religiosos, panteones y fiestas.



Toluca, Estado de México, 27 de octubre de 2020. Especialistas de la Secretaría de Salud estatal aseguran que la ansiedad, estrés postraumático, episodios de pánico, depresión y angustia son algunos efectos que ha causado la pandemia de COVID-19, por ello llaman a quienes sufren algún padecimiento de este tipo a solicitar atención especializada y atender recomendaciones.



Respondiendo al llamado del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y del Secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, la atención integral durante la pandemia es parte de los programas en medicina preventiva para evitar riesgos de secuelas, cambios fisiológicos e incluso trastornos psiquiátricos al sentir algo que no existe.



Al respecto el titular del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA) Francisco Fernández Clamont, refirió que en caso de requerir asesoria especializada, el gobierno estatal tiene a disposición la línea 800 900 3200, en la que se ofrece consultas, terapia breve y referencia clínica a unidades médicas para tratamientos médicos y psicoterapéuticos, cuando el padecimiento es más serio.



Adicionalmente, el IMCA ofrece atención en adicciones y en salud mental, a través del número 722 21 35 219 o en la página https://salud.edomex.gob.mx/imca/servicios_imca, donde se difunden campañas permanentes de tamizajes y prevención.



El funcionario también recomienda a la población quedarse en casa el mayor tiempo posible, mantener contacto con familiares vía telefónica, por internet o videollamada, no acudir a eventos religiosos, panteones, fiestas y en caso de algún síntoma de ansiedad o estrés afrontar el momento de forma positiva.



También aconseja realizar ejercicio, leer, escuchar música y tener una relación apegada a la familia.



Si se padece alguna adicción y ante las próximas fechas en que se acostumbraban celebraciones, hace el llamado a acudir a algunos de los 34 Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), ya que estadísticamente existen repuntes en el consumo de drogas.