¿Salud politizada?

’Batea’ Gatell estrategia de exsecretarios

Se pone a la defensiva el responsable anticovid

¿Conocimientos y disposición a la basura?



EL subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ GATELL, el hombre del momento en el gobierno de la Cuarta Transformación solo por debajo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no fue muy prudente a la hora de calificar la opinión de seis extitulares de salud, respecto al manejo de la pandemia generada por el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19.



Es más que evidente que la postura del responsable de la epidemia del siglo en México está matizada con tintes políticos, lo que no debe ocurrir cuando se trata de la salud de los mexicanos.



En efecto, lejos de sumar conocimientos y opinión de conocedores del tema, LÓPEZ GATELL respondió de manera poco cordial las sugerencias de los ex secretarios de Salud federal GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO y JOSÉ NARRO ROBLES-ex rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-JULIO FRENK MORA, MERCEDES JUAN, SALOMÓN CHERTORIVSKY y JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA.



Lejos de agradecer el gesto de los profesionales de la salud en un acto de cortesía, antepuso una actitud defensiva al precisar que ’la fórmula innovadora contra el Covid 19 la hubieran presentado antes y que tal vez la complejidad del documento les llevó mucho tiempo’.



Desde un plano que pretende ser objetivo, HUGO LÓPEZ interpretó como una crítica los argumentos expuestos por los ex secretarios de Salud en distintos sexenios. No es aventurado subrayar que la política está contaminando el grave problema de salud que enfrenta el país, con más de 70 mil víctimas.



Los doctores ’críticos’, para enfrentar con mayor efectividad la epidemia en México, proponen: una campaña nacional de pruebas; confinamientos localizados; asistencia médica a los primeros síntomas; uso obligatorio de cubrebocas; evitar lugares cerrados y concurridos; crear un Comité Científico de la Política anti Covid 19; una Ley General de Cuarentena; campaña extra de vacunación contra la influenza; y que el Consejo de Salubridad coordine las acciones de los gobiernos federal y estatal.



Lejos de aprovechar conocimientos y disposición, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, prácticamente ’bateó’ el proyecto anti Covid 19 de los ex secretarios de Salud. Sin que necesariamente sea de su plena responsabilidad, la estrategia de HUGO LÓPEZ GATELL continúa generando incertidumbre, crisis, fallecimientos y contagios.



Cierto es que el pico está registrado el día uno de agosto con 9 mil 556 contagios y desde entonces a la fecha la cifra ha disminuido. Sin embargo, la expectativa ’catastrófica’ de 60 mil muertos ha sido superada por más de una decena de miles, lo que, lógicamente, no coincide con la expectativa inicial del subsecretario.



El propio presidente LÓPEZ OBRADOR ha fallado en sus vaticinios externados en las mañaneras entre los meses de marzo y agosto: ’la pandemia no nos hará nada’; ’se ve la luz al final del túnel’; ’me siento optimista por la cercanía del pico’; ’falta poco, solo este mes de mayo’ y; ’el Covid 19 va cediendo, según mis datos’.



Por supuesto que es entendible que en una contingencia sanitaria como la que se vive en el mundo entero las expectativas no sean certeras o cercano a parecerlo. No obstante, al menos en México, el panorama no es alentador a pesar de que ninguna entidad federativa registra en rojo el semáforo epidemiológico.



Resulta preocupante el vaticinio del Instituto de Métricas y Evolución de la Universidad de Washington que estima en 127 mil los fallecimientos en México al final del presente año, lo que colocaría al Covid 19 como la segunda causa de mortandad, solo superado por problemas cardiacos, y seguido en esa eventualidad, por la diabetes mellitus, tumores malignos (cáncer) y enfermedades del hígado.



Ante tal situación, MARKO CORTÉS, dirigente nacional del PAN, hoy lunes interpondrá una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ GATELL y quienes resulten responsables, al considerar que hubo acciones, omisiones y negligencias en el manejo de la pandemia de Covid-19.



Ni hablar.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Con un formato distinto como consecuencia de la contingencia sanitaria que se vive en el país, la Asociación Nacional de Locutores de México A.C. que preside la Doctora Honoris Causa ROSALÍA BUAÚN SÁNCHEZ, celebra el Día del Locutor.

Como parte del programa, ayer domingo se llevó a cabo la Primera Carrera Atlética Virtual y, hoy lunes, a las 11 horas, se celebró una misa dedicada a los locutores de México; a las 12 horas se llevó a cabo una guardia de honor virtual; a la una de la tarde la Doctora BUAÚN SÁNCHEZ dirigió un mensaje a través de la comunicación tecnológica y, cinco minutos más tarde, dio inicio la entrega virtual de medallas obtenidas por locutores con 25 y 50 años de ejercicio profesional, en todas las delegaciones en el país.

En Tamaulipas, obtuvo la presea ’Luis M. Farías’ el licenciado FRUCTUOSO SÁENZ GARCÍA, actualmente conductor en Televisa Noreste, pero con amplia trayectoria en cabinas de radio y en estudios televisivos.



II.-Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas se une a la pena que embarga a familiares y amigos del periodista-caricaturista EMILIO ZAVALA CISNEROS por su sensible fallecimiento, acaecido el sábado en esta ciudad fronteriza.

Que en paz descanse.



Y hasta la próxima.

[email protected]