Salud, reactivación económica y seguridad, las prioridades del Senado: Alejandro Armenta Mier

Salud, reactivación económica y seguridad, las prioridades del Senado: Alejandro Armenta



Se debe trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno para superar la crisis sanitaria y coordinar la reapertura de las industrias, asegura el senador



El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Alejandro Armenta Mier, aseguró que las tres mayores responsabilidades de la Cámara de Senadores durante la emergencia sanitaria son: estar pendientes de que haya eficientes servicios de salud, participar en la reactivación de los sectores productivos para preservar los empleos y contribuir en el fortalecimiento de la seguridad pública.



Mediante una videoconferencia de prensa, el legislador aseguró que se deben dejar de lado las disputas políticas e ideológicas y trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno para superar la crisis y los efectos de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19.



Recordó que hoy inicio el proceso de reactivación económica, por lo que las cadenas productivas comenzarán a reabrir paulatinamente. En este sentido, reveló que integrantes del Senado han sostenido reuniones con miembros de distintos sectores de la industria para apoyar en la reapertura de éstos. ’Necesitamos acelerar el paso’, aseguró.



Informó que hay tres millones de créditos para las Mipymes; mientras que para las empresas que requieran capitales más grandes, el Banco de México, en coordinación con la SHCP y el sistema financiero, han puesto a disposición 750 mil millones de pesos para créditos de otra magnitud.



En cuanto al pago de impuestos, el senador anunció que se prevé la realización de un Período Extraordinario de Sesiones del Congreso de la Unión a finales de julio, en el cual se podrían analizar las medidas en materia tributaria que se podrían adoptar para ayudar a los empresarios.



Sobre el seguimiento de los recursos públicos utilizados durante las administraciones pasadas, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una investigación por defraudación fiscal de la Secretaría de Salud durante la administración de Enrique Peña Nieto.



Detalló que la investigación involucra pagos de hasta 83 mil millones de pesos a farmacéuticas. Además, reveló que la indagatoria, hasta ahora, se centra en directores de área, titulares de institutos. ’Nosotros insistimos, cero impunidad, sea quién sea, aquí no hay distingo político partidario’, sentenció.



Respecto de la caída en los precios de petróleo, el senador explicó que éstos se han ido recuperando en los últimos días. En el caso de México, agregó, hay un fondo de estabilidad que compensa la falta de ingresos ocasionados por la disminución en los precios.



Comentó que al primer trimestre del año, la recaudación tuvo un comportamiento histórico positivo; sin embargo, alertó que en mayo, junio y julio puede haber una caída en estos ingresos, lo que generará una variación en la distribución de recursos hacia los estados y municipios.



Sobre el aumento en los costos en algunas plataformas digitales, el presidente de la Comisión de Hacienda recordó que había un acuerdo con estas compañías para no incrementarlos. Lamentamos que algunos vivales han subido el costo de los servicios, expresó.



Alejandro Armenta advirtió que ’ya nos vamos a ver en los próximos días para revisar la Ley de Ingresos y hacer un señalamiento contundente a quienes han abusado de este servicio’.



En otro tema, el senador consideró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha quedado callada ante la pandemia de enfermedades crónico degenerativas que hay en el planeta. No la escuchamos hablar sobre los alimentos chatarra, que envenenan a nuestros hijos, ni sobre las bebidas azucaradas que generan diabetes’, subrayó.



Refirió que cada año 18 millones de personas mueren a nivel mundial por la pandemia de la obesidad, diabetes y enfermedades crónico degenerativas. Hay muchos intereses de organismos internacionales que no permiten que nos enteremos de esta situación, finalizó.