Salud recomienda extremar precauciones para evitar quemaduras en menores de edad

Especialistas de la Unidad de Terapia Intensiva para Niños Quemados del Hospital General ’Dr. Nicolás San Juan’, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) exhortan a padres de familia a supervisar las actividades de los menores de edad durante esta contingencia y evitar que manipulen productos pirotécnicos con el objetivo de prevenir lesiones o quemaduras.



De acuerdo con autoridades de salud, la causa más común de quemaduras en los menores de cinco años es por escaldaduras, éstas se producen por el contacto de líquidos o agua caliente con la piel y las partes que resultan con mayor afectación son principalmente las manos, brazos y cuello, esto debido a que la estatura y curiosidad de los niños ocasionan que jalen objetos que puedan contener líquidos calientes.



Al respecto, el Doctor Pablo Rodríguez Ferreira, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva para Niños Quemados del Hospital ’Dr. Nicolás San Juan’, señaló que es importante no dejar recipientes con agua caliente en el suelo, esta práctica, dijo, es una de las causas más comunes que dan lugar a un accidente debido a que los menores pueden meter las manos o tropezar con éstos.



El especialista indicó que la segunda causa de quemaduras en niños de 5 a 12 años es ocasionada por fuego producido por pirotecnia, señaló que el uso de estos artefactos origina principalmente dos lesiones, quemadura por llama y lesiones por deflagración, en esta última, la onda expansiva destruye todo a su paso originando severos daños como la pérdida de dedos, mano, desfiguración del rostro o la muerte.



La Unidad de Quemados atiende anualmente en promedio a 200 pacientes y durante la contingencia la incidencia de accidentes por quemaduras ha mostrado una tendencia a la baja, sin embargo, especialistas recomiendan evitar que los niños jueguen en la cocina y por ningún motivo permitir que se acerquen mientras se está cocinando y de preferencia hacerlo en las hornillas traseras para evitar que los menores alcancen algún recipiente.



Asimismo, recomendaron no dejar recipientes con agua caliente en mesas con mantel, tocar el agua antes de meter al menor a la bañera, durante esta temporada evitar que manipulen productos pirotécnicos y en caso de hacerlo siempre bajo supervisión de un adulto, evitar que guarden estos artefactos en las bolsas del pantalón.



En caso de presentar una quemadura, retirar la ropa, si no está pegada a la piel, poner la zona afectada bajo el chorro de agua a temperatura ambiente, no colocar hielo o algún ungüento y acudir a la unidad médica más cercana.