Salud reporta saldo blanco durante el buen fin

Realiza algunas inspecciones de manera coordinada con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex).



Toluca, Estado de México, 23 de noviembre de 2020. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que durante el programa económico del Buen Fin, que se realizó del 9 al 20 del presente mes, no se registraron incidentes en establecimientos y negocios con venta de alimentos, toda vez que se respetaron las indicaciones sanitarias y medidas preventivas ante el COVID-19.



Detalla que entre los municipios que registraron mayor actividad comercial, destacaron Toluca y Metepec así como Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, Tultepec, y Texcoco, además de Chimalhuacán, Huixquilucan, Zumpango, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tultepec, Atlacomulco y Villa Victoria.



La dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, detalla que durante estos días de promoción, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) visitó 4 mil 900 establecimientos comerciales, para brindar orientación y fomento sanitario en los diversos giros económicos.



Detalló que no se iniciaron procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a las medidas preventivas para la mitigación del virus COVID-19 y se atendió la instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, de fortalecer las acciones de mitigación del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19.



Cabe señalar que varias de estas acciones de orientación y fomento sanitario, se realizaron de manera coordinada con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), así como con la Coordinación estatal de Protección Civil, las áreas de Gobernación y Ayuntamientos.



Entre los negocios visitados se encuentran restaurantes, establecimientos de telefonía, ópticas, mueblerías, zapaterías, perfumerías, vinaterías, librerías, gimnasios, cines y demás negocios, localizados principalmente en grandes plazas y centros comerciales.



En estos lugares, la Coprisem supervisó principalmente la toma de temperatura a la entrada de los establecimientos, el uso correcto de cubrebocas, además de que se dispusiera de tapetes sanitizantes o jergas y no rebasar el 30 por ciento de aforo como máximo.