Salud revela cuanto duraría coronavirus en México

Las autoridades del sector Salud en México proyectan que la pandemia del coronavirus durará por lo menos 12 semanas, como ocurrió en China.



Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no será una epidemia corta para el país.



’Esto no va a ser una epidemia corta, puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, no necesariamente por las medidas extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios y se verán los números de personas que se vieron infectadas, pero es el escenario mínimo que esperamos en México, consideramos que podría haber pequeños repuntes, pero se atenderán’, señaló.