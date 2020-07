Salud y Protección Civil emiten recomendaciones para un regreso seguro

Señalan que la población juega un papel importante para reducir la probabilidad de transmisión del virus.



Toluca, Estado de México, 22 de julio de 2020. Para cumplir las instrucciones del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de salvaguardar la vida de las y los mexiquenses, debido a la pandemia ocasionada por COVID-19, la Secretaría de Salud y la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, piden la participación responsable de la sociedad para continuar con las medidas de sana distancia.



Lo anterior, es para crear conciencia de que aún y cuando la entidad ha cambiado a naranja en el semáforo epidemiológico, el objetivo es no bajar la guardia, reforzar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 y avanzar hasta lograr un regreso seguro.



Entre las medidas que no deben relajarse destacan lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial con base de alcohol al 70 por ciento, al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, no escupir, pero si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura, después lavarse las manos.



Asimismo, no saludar de mano, beso o abrazo, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en el hogar, oficina, transporte público y en negocios que ya han iniciado su reapertura, ventilar y permitir la entrada de luz solar, evitar las aglomeraciones, utilizar la mano no dominante para detenerse de barandales o pulsar los botones de elevadores, con el objetivo de no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.



De igual manera, ambas dependencias exhortan a la población de riesgo como son adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas a quedarse en casa y si es necesario salir, es fundamental utilizar cubrebocas y mantener la sana distancia; además al regresar al hogar desinfectar el calzado y cambiarse de ropa.



En el caso de presentar síntomas de infecciones respiratorias, se cuenta con la línea de atención 800 900 3200, a través de cual recibirán asesoría por parte de personal capacitado, quienes en caso necesario los referirá a atención médica, además de que podrán recibir información sobre el padecimiento y apoyo psicológico.



Por último, hacen énfasis que en este periodo de la pandemia aún no deben realizarse reuniones con familiares o amigos, pues se tiende a relajar las medidas de sana distancia y ello incrementa el riesgo de contagio.