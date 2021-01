Salvador y los Eones encabeza este martes 12 de enero la Tercer fecha de ’Hope Dies Last’

Hell and heaven fest siempre buscando la manera de como ofrecerles a sus fans una grata experiencia musical, y sabiendo que la pandemia por COVID-19 nos ha obligado a tomar nuevas medidas para disfrutar de la música, llega con ’Hope Dies Last’, una serie de conciertos en línea de manera gratuita con talento nacional e internacional, que será transmitido por medio de las redes sociales de Hell & Heaven.



Sus primeras dos fechas fueron por parte de la banda Tapatía ’Pressive’ el pasado 29 de diciembre del 2020 con una sesión en vivo desde el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco México, y la segunda el pasado Martes 5 de enero con la banda española ’Killus’, que para sorpresa de muchos encendio las redes la pasada noche del martes.



La tercera fecha será este próximo martes 12 de Enero, y esta será a cargo de ’Salvador y los Eones’ esta banda originaria de la Ciudad de México. Salvador Moreno quien fue líder del emblemático grupo de Rock, la Castañeda, en 2008 fundo su proyecto alterno, ’Salvador y los Eones’ una fusión de metal y bolero bohemio, rescatando piezas de grandes autores e incluyendo las propias, esto hizo que naciera el género ’Bolero Gótico’. Salvador y los Eones han tenido presentaciones internacionales en lugares como: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Wisconsin, Las Vegas, Denver y San Francisco. Así como han estado en varios estados de la república, así como en grandes festivales Nacionales como Hell & Heaven, Force Fest y otros.



Su actual alineación agrega a dos nuevos guitarristas, uno de ellos Cynthia Bachmoore, la primera mujer músico del grupo, así como a Martin Cisneros en la otra guitarra, Johnny Wolf en la batería, Didier Alvarado en el bajo y Salvador Moreno en la voz. Esta presentación para el próximo 12 de enero, nos regalara versiones acústicas y teatrales, esto desde el foro cultural Magdalena Contreras, ya con la nueva alineación.



No te pierdas de Hope diez last by Hell and heaven con Salvador y los Eones este próximo martes 12 de enero a las 8 pm a través de nuestras redes oficiales.