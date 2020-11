Salvan a TURISSSTE del colapso

• Regresa al Sistema de Agencias Turísticas su sentido, tal como lo establece la Ley del Instituto



• Se han creado 122 paquetes en 32 diferentes rutas, a disposición de la comunidad trabajadora y de jubilados y pensionados



Por medio de un boletín de prensa, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que se cobraron 537 millones de pesos de la deuda que heredó el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE por parte de dependencias y que lo dejaron al borde del colapso.



Indica la fuente que el objetivo de este salvamento es eliminar el descontrol administrativo que tenía TURISSSTE y que se logró reducir 64 por ciento los pasivos con proveedores. En enero de 2019, agrega, las deudas al Sistema ascendían a 795 millones de pesos por lo que, al respecto, destacó que se realizaron acciones de cobro a las dependencias y en octubre de 2020 se logró disminuir dicho déficit a 258 millones de pesos.



Se resalta que al ver su mal uso –del Sistema-, se centralizó su operación incorporándolo a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, la cual implementó medidas que han permitido devolverle a TURISSSTE su sentido, tal como lo establece la Ley del Instituto.



Muestra de ello, se enfatiza, es que hasta el momento se han creado 122 paquetes en 32 diferentes rutas, los cuales han estado a disposición de la comunidad trabajadora, así como de jubilados y pensionados, con todas las medidas restrictivas por la pandemia de COVID-19.



También, se explica en el escrito que, en cuanto a los cobros pendientes que tenían algunos proveedores, ’al principio de 2019, éstos eran de 207 millones de pesos y con las acciones implementadas, actualmente el saldo es de 73.8 millones de pesos; es decir, los pasivos lograron reducirse un 64 por ciento. Además, se hizo frente a demandas, donde en varios casos se ha logrado demostrar que diversas empresas exigían pagos por servicios no prestados’, se puntualiza.



Se puntualiza que se encontró al Sistema de Agencias prácticamente en quiebra, ya que aún y cuando se generaban ventas por servicios proporcionados a dependencias, éstas no pagaban. ’Situación que en administraciones anteriores no fue atendida por el área de normatividad y convenios, así como la de cobranza de TURISSSTE, lo cual generó adeudos millonarios acumulados en años, lo que imposibilitaba hacer frente a los compromisos de pago adquiridos con los prestadores de servicios contratados’, se remarca.



’TURISSSTE surgió con el objetivo de atender las necesidades básicas del trabajador y su familia proporcionando servicios turísticos a precios accesibles; sin embargo, con el paso del tiempo se fue degradando, convirtiéndose principalmente en la agencia de viajes del gobierno federal bajo el esquema erróneamente llamado ’Turismo de Negocios’ que, no era otra cosa más que el dotar de boletos y servicios a diversas dependencias para las comisiones de trabajo de servidores públicos, o bien para el traslado de pacientes, dejando de lado su razón de ser plasmada en la propia Ley ISSSTE’, se especifica.



En esta administración del ISSSTE, al frente Luis Antonio Ramírez Pineda –se dijo-, ha realizado acciones de control y mejora administrativa, con el propósito de optimizar las 21 prestaciones que ofrece a los 13.5 millones de afiliados, en donde los servicios turísticos forman parte sustantiva del desarrollo integral de las y los servidores públicos y sus familiares.



’El Instituto se compromete a seguir implementando medidas de transparencia y cumplir con la normatividad correspondientes para brindar de manera ininterrumpida esta prestación’, garantizó el funcionario federal.