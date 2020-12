Salvar vidas y reabrir economías con pruebas rápidas

Inician vacaciones más de 25 millones de estudiantes

+Nuevo confinamiento acabara con 10 mil establecimientos



CIUDAD DE MEXICO a 20 de diciembre del 2020.- La CSI reclama una inversión urgente y a gran escala en el desarrollo de test rápidos de antígenos para detectar el virus SARS-CoV-2 que ocasiona la COVID-19, con vistas a controlar la pandemia.

Estos test, también conocidos como pruebas de tiras reactivas, pueden ser realizados por cualquiera en su propia casa, en lugares de trabajo o en otros entornos, obteniendo el resultado en apenas 15-30 minutos. Su principal característica es que dan una lectura positiva cuando las personas son realmente susceptibles de contagiar a otras. Las pruebas PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) comúnmente utilizadas pueden dar un resultado positivo cuando la persona hace tiempo que ha dejado de ser contagiosa, y además resultan caras y logísticamente complejas.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, declaró: ’Sumamos nuestras voces a las de eminentes científicos que están pidiéndolos. Incluir estos test al arsenal existente de medidas para hacer frente a la pandemia permitiría que los lugares de trabajo que han sido cerrados puedan reabrirse de manera segura y con un alto grado de confianza.

’Salvaría millones de empleos, revitalizando negocios locales de entretenimiento o comida y bebida, y aportaría esperanzas para relanzar el turismo y la aviación, duramente castigados a causa de la pandemia, al igual que otros sectores que se encuentran al borde del colapso.

’Mascarillas, distanciamiento social, bajas remuneradas por enfermedad para todas las personas que den positivo, protección social y medidas de apoyo al empleo y a las empresas siguen siendo esenciales y vitales junto con un despliegue efectivo de los test rápidos de antígenos o de ‘tiras reactivas’, pero dichos test pueden contribuir considerablemente a parar el virus y salvar empleos.

’El mundo no puede seguir con un yo-yo continuo entre confinamientos y reaperturas parciales. Los costos sociales, económicos y sanitarios son demasiado elevados y constituyen un precio que no es necesario pagar’.

Un informe preparado por la CSI, que se basa en información de especialistas y el trabajo de epidemiólogos, virólogos y otros expertos, establece los argumentos a favor de una importante inversión en test rápidos y su aplicación a gran escala.

En Eslovaquia las tasas de infección se han reducido hasta el punto de poder iniciar una reapertura parcial de la economía, gracias a un esfuerzo masivo que incluyó efectuar test rápidos de antígenos al 65% de la población a principios de este mes; seguimiento de los test en puntos de atención y cuarentena obligatoria para los casos positivos. Otros países han empezado también a distribuir test y a efectuar pruebas masivas localizadas.

La CSI recomienda a los sindicatos alentar el despliegue de este tipo de test y a insistir ante Gobiernos y empleadores en que los trabajadores estén protegidos en todos los lugares de trabajo concediéndoles bajas remuneradas por enfermedad y recibiendo apoyo a los ingresos.

Un estudio de la Universidad de Harvard apunta a enormes beneficios económicos, con una rentabilidad económica 14 veces superior a la inversión necesaria para producir y distribuir test rápidos de antígenos.

’La actual estrategia para combatir el virus está costando demasiado a la gente trabajadora en términos de empleo y salud mental además de ocasionar pérdidas de vidas humanas inconcebibles; esto no puede seguir así. Las vacunas se vislumbran ya en el horizonte y la CSI reclama un acceso asequible para todos, pero las vacunas por sí solas no constituyen una panacea. Es necesario incorporar además estos test mediante tiras de reactivos, más simples y más baratos, para permitir reabrir las economías a largo plazo, contribuyendo a suprimir la propagación del virus hasta un punto en que podamos estar seguros en el lugar de trabajo y en los espacios públicos’, añadió Sharan Burrow.

NICIA PERIODO VACACIONBAL DE FIN DE AÑO PARA MAS DE 25 MILLONES DE ESTUDINTES

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que, a partir de mañana 21 de diciembre, inicia el receso escolar con motivo de fin de año, por lo que 25 millones 253 mil 306 alumnos y un millón 225 mil 341 docentes, de más de 230 mil planteles públicos y privados de Educación Básica, suspenderán actividades.

De acuerdo al nuevo Calendario Escolar, el periodo vacacional será a partir de mañana lunes 21 de diciembre de 2020 y el regreso a clases será hasta el lunes 11 de enero de 2021.

En el caso de Educación Superior, los más de cuatro millones de alumnos y los más de 394 mil docentes atenderán los calendarios que, sobre el receso escolar, tiene cada institución a la que pertenecen, ya sea pública o privada.

Asimismo, tendrán receso escolar los más de 2 millones de jóvenes que cursan estudios de Capacitación para el Trabajo, así como los 93 mil alumnos de Educación Normal.

El regreso a clases el próximo lunes 11 de enero de 2021 será de manera virtual, a fin de salvaguardar la integridad y salud de todos los que integran el Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo al Calendario Escolar 2020-2021, los días 7 y 8 de enero de 2021 se llevarán a cabo Consejos Técnicos Escolares, en los que los docentes prepararán el reinicio de actividades.

La SEP reitera que las clases presenciales sólo se darán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y si así lo determinan las autoridades estatales.

NUEVO CONFINAMIENTO LLEVARÁ A LA MUERTE A 10 MIL ESTABLECIMIENTOS ADICIONALES POR PANDEMIA

El Centro Empresarial de la Ciudad de México advierte que el nuevo cierre de actividades no esenciales, hace evidente la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México haga suyas las propuestas de COPARMEX CDMX por generar apoyos directos para el mantenimiento de los empleos y las empresas formales

Para la COPARMEX CDMX es lamentable tener que volver a un nuevo confinamiento para intentar resguardar a la población ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, pues esto pone en riesgo de muerte a cerca de 10 mil establecimientos mercantiles, que se sumarían a los casi 49 mil que, de acuerdo con el INEGI, se perdieron en el último año.

La Ciudad de México tiene una vocación económica en los servicios, principalmente el comercio, turismo, alimentos y servicios de recreación, actividades consideradas no esenciales, donde este nuevo cierre por confinamiento sea quizá el cierre definitivo.

Decretar semáforo rojo en el Valle de México es una medida desesperada e incluso necesaria para detener los contagios y las muertes, pero al mismo tiempo pone en evidencia los esfuerzos insuficientes de las autoridades federales y locales por ejecutar acciones más contundentes para evitar contagios en los espacios públicos, especialmente en las actividades de la informalidad, donde se relajaron las medidas básicas al punto de las circunstancias en qué ahora nos encontramos.

El confinamiento es una respuesta responsable ante el incremento de los contagios y muertes de las personas, pero el Gobierno Federal y de la Ciudad de México tienen ahora la responsabilidad ineludible por encontrar alternativas para reorientar una parte del gasto público y brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores formales, tales como el salario solidario y seguro de desempleo a quienes enfrentarán la incertidumbre del inicio de año

Las empresas organizadas de la CDMX hemos atendido y acatado las medidas de protección de la salud y hemos realizado un gran esfuerzo por mantener, dentro de nuestras posibilidades, el mayor número de los empleos de la ciudad, así como el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Con la misma seriedad, hemos comunicado alternativas razonables al Gobierno de la Ciudad para evitar el cierre de empresas y la pérdida empleos, sin que hasta hoy se tenga una respuesta favorable.

Los establecimientos mercantiles de la Ciudad, en todo momento hemos buscado preservar la vida y la salud de las personas, pero sin apoyos presupuestales o incentivos temporales desde el Gobierno Federal y Local para cuidar la vida y mantener un ingreso digno de las familias mediante los empleos formales, se tiene un panorama muy incierto para los trabajadores formales de la ciudad, para sus familias y para los micro, pequeños y medianos empresarios.

El nuevo cierre de actividades no esenciales, hace evidente la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México haga suyas las propuestas de COPARMEX CDMX y de otros prestigiados organismos empresariales en el sentido de ofrecer apoyos directos para salvaguardar a las empresas y, sobre todo, a los empleos de los trabajadores de la capital.

En COPARMEX CDMX estamos seguros que las 11 propuestas que dimos a conocer recientemente siguen siendo positivas y más vigentes que nunca. Aún es tiempo de que esos apoyos se hagan realidad por el bien de la actividad económica de la capital de la República porque estamos también en un estado de emergencia económica del que nos va a costar mucho esfuerzo y años de trabajo.

En COPARMEX CDMX seguiremos impulsando el cuidado de la salud por sobre todas las cosas, al mismo tiempo que continuaremos proponiendo diversas acciones para intentar mantener la actividad económica de la Ciudad….