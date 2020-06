Salvemos los ciclos escolares

La Secretaría de Educación Pública, ha redoblado esfuerzos con la idea toral, sin descuidar las instrucciones de las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia que afronta toda la humanidad, aprovechar las facilidades de la era virtual para que la niñez y la juventud mexicanas no se aparten de los estudios.







Como todos sabemos, este lunes 1 de enero terminó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, tema que ya hemos abordado en estas entregas, no está por demás insistir en que no se trata de dar por terminada nuestros confinamientos, se trata ahora de que respetemos el Semáforo Sanitario que nos indicará por entidades y localidades como podemos integrarnos a la Nueva Normalidad o mejor dicho ’Nueva Realidad’.







En lo que se refiere a la educación pública nacional, la Secretaría del ramo ya dio a conocer el calendario o estrategia del regreso a clases, obvio, que como lo apunta el propio titular de la dependencia, maestro Esteban Moctezuma Barragán, son fechas referenciales puesto que estarán supeditadas al Semáforo Sanitario.







Antes de seguir adelante, atajemos una fake news, que como todas hacen un daño social terrible. El propio secretario de Educación Pública enfrentó de la siguiente manera la construida polémica de que las escuelas privadas del estado de Puebla serían estatizadas.







De entrada la calificó de ’una polémica falsa sobre la Ley Estatal de Puebla’, así lo explicó: Lo que se dice fundamentalmente es que en un párrafo se afirma que las escuelas públicas y las privadas serán parte del Sistema Educativo Estatal, esto es algo, explicó, que en primer lugar no tiene ningún problema, las escuelas privadas y las públicas son parte del sistema educativo estatal y nacional.







Además, aclaró, que Ley Estatal, aprobó este párrafo en el 2014, cuando era gobernador el panista, Rafael Moreno Valle, pero además, agregó, esto no vino de Puebla esto vino del Gobierno federal porque desde 1993, siempre se ha considerado a la educación pública y privada como un todo integrador del Sistema Educativo Nacional, en donde todos los esfuerzos son sumados como parte de ese sistema.







Lo mismo ocurre en el sector salud, en la ley General de Salud, en su artículo Quinto, dice que son parte del Sistema Nacional de Salud las personas físicas y morales que están dentro del sector salud.







Ahora vayamos a la Estrategia de Regreso a Clases Escalonada, para Educación Básica, Media Superior y Superior, correspondiente al Ciclo Escolar 2020-2021, presentada por el propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.







Para Educación Básica, el próximo 10 de agosto será la fecha referencial para iniciar, formalmente, el Ciclo Escolar 2020-2021. El inicio del ciclo en Educación Media Superior será, referencialmente, el próximo 3 de agosto, con la impartición de cursos remediales y de nivelación.







Finalmente, detalló que conforme a lo acordado con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, el regreso a las universidades no se dará antes del 7 de septiembre.







No hagamos caso a las falsas noticias, empeñémonos en salvar los ciclos escolares.







