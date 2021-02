Sálvese el que pueda

Don Domingo Beltrán, desde Iguala, Guerrero, grita:

Benditas todas las mujeres por ser, porque sin ellas el hombre tiende a desaparecer.

Añade:

Aun cuando las damas han sido reprimidas, ocultadas y limitadas en su haber, por parte del género opuesto, reconozco y respeto la injerencia ancestral de la misma, engañosamente reconocida por la frase, "detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer".

Que es lo mismo, o casi, que "al lado de un gran hombre esta una gran mujer".

Aprovechamos, tras coincidir con nuestro lector, para compartir lo que nos platica, desde la Perla Tapatía, donde radica, escribe y ejerce su profesión médica la también poeta, doña Rosa Chávez Cárdenas:

Pasarán muchos años para volver al consumismo en el que estuvimos inmersos.

La crisis del Covid echó fuera a millones de seres humanos.

El desempleo masivo será un problema peor que el causado por la crisis sanitaria.

El capitalismo de libre mercado parecía destinado a conquistar el mundo, pero, la historia dio un giro inesperado, estamos en un momento crucial, sálvese quien pueda ¿Hacia dónde nos dirigimos?

El crecimiento de China es sorprendente, el gigante asiático es como una aspiradora, se llevó a las empresas: por su forma de trabajo, los bajos salarios y la disciplina de la gente; retos que otros países no han podido superar.

Occidente ya no existe como bloque, ha dejado de operar al perder el liderazgo norteamericano.

Asia crece, mientras Occidente se debilita como unidad política, la democracia nos ha decepcionado, el populismo de sus líderes decepciona, Trump, Bolzonaro, Maduro, López Obrador, Daniel Ortega, Nayib Bukele, hasta Boris Johnson y la salida del Brexit.

El dragón asiático estornuda y a los occidentales nos da pulmonía.

No es casualidad que el Covid19 inició en China y se expandió por el mundo como sus productos de bajo costo.

La crisis que ha desatado la pandemia es una oportunidad para iniciar un capitalismo diferente, el consumismo de las tarjetas de crédito es muy tentador, pero ahorca con altos intereses.

La economista Mariana Mazzucato, cree que el capitalismo se puede orientar hacia un futuro innovador y sostenible que funcione para todos.

’No podemos volver a la normalidad’ advierte, estamos ante una crisis climática y financiera.

América Latina lucha con la desigualdad y la pobreza, muchas regiones son golpeadas por la crisis económica.

En México el presidente López Obrador, tiene el virus, del que dicen se recupera.

Sufrimos una economía de posguerra, la corona crisis mandó a bancarrota a millones de empresas.

La crisis de educación es otro tema que preocupa, la educación privada está en la cuerda floja, escuelas con años de prestigio han tenido que cerrar sus planteles, al quedarse sin trabajo, los alumnos emigraron a la educación pública.

Los gobiernos enfrentan la crisis, apagan el incendio con baldes de agua, pero no se han enfocado en las causas.

La economista Mazzucato, está trabajando con el Vaticano sobre el concepto del ’bien común’ como valor público para estructurar la forma de inversión y colaboración pública y privada.

’Los gobiernos no están preparados para salir de la crisis’.

Agrega la terapeuta que se necesita inversión pública impulsada por el concepto del bien común y relaciones público-privadas que se estructuren.

Crear un sistema en el que hagan sinergia empresa-gobierno.

Advierte que no se puede sostener un sistema parasitario de dádivas que los lleve a la quiebra.

Para evitar que los virus se conviertan en pandemia debemos cambiar los patrones de consumo.

El modelo de desarrollo capitalista es una especie de virus para el planeta. Consumimos demasiada proteína de animales estresados en cautiverio.

Es necesario impulsar el proyecto Eco salud, que sirva para atacar las causas de las pandemias.

Fomentar la agricultura sostenible y la crianza de animales que puedan pastar como lo hacían antes de que todo se industrializara.

Si quieren cambios duraderos, inicien por el autocuidado, practiquen ejercicio, la paz mental es muy importante.

[email protected]