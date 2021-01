Samir Daniel: ¿Del Cabildo capitalino al Congreso local?

Es evidente que en el actual proceso electoral hay varios jóvenes que aspiran contender por un cargo de representación popular. Lo cual es respetable y un derecho legítimo, sobre todo, para aquellos que cuentan con un importante trabajo político en los municipios y distritos electorales (locales y federales).

Es pertinente mencionar que no todos los jóvenes se han ganado espacios políticos a través de un arduo trabajo en el territorio. Hay quienes han sido favorecidos por la influencia de sus padres, abuelos u otros familiares que han estado cerca del poder –y siguen conservando importantes relaciones–.

Lo destacable de todo es que los partidos políticos postularán a varios jóvenes como candidatos en importantes cargos de elección popular, porque así lo marcan las leyes electorales y porque es producto de varios años de lucha de la juventud en México.

Samir Daniel Ávila Bonilla, es un joven que busca participar en el actual proceso electoral, y no porque lo apadrine un familiar influyente, sino porque ha sabido relacionarse con importantes actores políticos y líderes de colonias y comunidades. Es un zoon politikón, pues.

Actualmente, es regidor de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Chilpancingo, y militante de Morena.

Samir Daniel nació en Chilpancingo, el 5 de marzo de 1985. Y es hijo del abogado Gerardo Ávila Vega, de origen sierreño, y de doña Rosa María Bonilla Bello.

Desde muy joven comenzó con inquietudes de organizar y servir a su comunidad, siendo parte del Comité de Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Federal ’Antonio I. Delgado’ (ESFAID), en donde bajo la dirección del profesor Teodoro Calixto, intervenía en la problemática estudiantil.

El bachillerato y la licenciatura también los realizó en escuelas públicas de la capital guerrerense. De 2001 a 2004 estudió en el Plantel 1 del Colegio de Bachilleres, y del 2004 al 2009 estudió en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), destacando en ésta última como dirigente estudiantil y miembro de la FEUG.

Algo que también distingue a Samir Daniel Ávila, es que no niega la cruz de su parroquia. Es un lopezobradorista de corazón. A tal grado que aún conserva su credencial de ’protagonista del cambio verdadero’.

En 2011 colaboró como representante del naciente proyecto de Regeneración Nacional, y un año después apoyó decididamente la segunda campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco niega su origen sierreño. Por el contrario, en su calidad de regidor ha entregado diversos apoyos a los habitantes de las comunidades serranas de Chilpancingo.

Asimismo, ha sido secretario particular y secretario auxiliar del rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán.

En 2018 intentó ser candidato a diputado local por el distrito 01 con sede en Chilpancingo a través del PT-Morena-PES, pero al fracturarse dicha coalición, es postulado por el PT como candidato a regidor. Pero por diferencias políticas con los dirigentes del petismo decide incorporarse al grupo de regidores de Morena, y así hacerle contrapeso desde el Cabildo capitalino al alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán.

Como regidor, Samir Daniel Ávila ha cuestionado algunas decisiones del alcalde Gaspar Beltrán, especialmente cuando éste afecta los derechos laborales de los trabajadores municipales y cuando incumple con su obligación de rendir cuentas claras a los chilpancinguenses.

Hoy por hoy, es un fuerte aspirante de su partido en el distrito local 01. Y como todos sabemos, dicha demarcación electoral fue ganada hace tres años por una militante de Morena.

Lo único que el joven edil capitalino pide es ser tomado en cuenta por su partido y que lo midan en una encuesta con los demás aspirantes, porque su principal intención es servir a sus paisanos desde el Congreso del Estado, con más gestiones y en proponer mejores leyes.

Su trabajo social, presencia política y lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación, son sus mejores cartas de presentación.

Aspirar a un cargo de elección popular, insisto, es un derecho legítimo que tienen todos los ciudadanos.

Estaremos atentos de lo que decida Morena en el distrito 01.

ENTRE OTRAS COSAS… Al que le sigue lloviendo sobre mojado es al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, mejor conocido como el ’Toro sin cerca’ (o ’El violín’, por sus malquerientes).

Resulta que cuando sale de un problema, se mete en otro; sobre todo, en lo que respecta a denuncias de violación sexual y violencia de género. Por lo que su ’candidatura’ sigue pendiendo de un muy delgado hilo. ¡Zas!

