San Juan Tezontla Texcoco, emprende campaña para evitar contagio de Covid-19; Ayuntamiento desestima un audio que circula en redes sociales

Texcoco, Méx., a 6 de mayo del 2020.- Autoridades auxiliares de la comunidad de San Juan Tezontla perteneciente a este municipio, han iniciado una campaña de prevención para evitar el contagio del Covid-19 a través de lonas, y una audio que ha desestimado el gobierno municipal.



El día de hoy miércoles 6 de mayo, los delegados de dicha comunidad, colocaron lonas en la entrada de la Iglesia, delegación y el panteón del pueblo, en donde plasman que a partir del día 4 de mayo, entrará en vigor la ’tolerancia cero’ por indicaciones del Gobierno municipal de Texcoco; junto con ello difundieron a los pobladores un audio vía WhatsApp, que según ellos se los envió el secretario del Ayuntamiento de Texcoco, Juan Darío Arreola Calderón.



Parte de este audio dice: ’Buenos días delegados y consejos de participación ciudadana, solamente para informarles que debido a los altos contagios que ha tenido el municipio de Texcoco de Covid-19 y sobre todo en comunidades, a partir de hoy queremos informarles que habrá tolerancia cero, no queremos a nadie en las unidades deportivas, teniendo fiestas particulares, fiestas patronales o cualquier evento que genere aglomeración de ciudadanos, para esto vamos a disiparlo al cien con la policía municipal, por lo tanto necesito que cualquier situación de la que acabo de comentar si la ven en su comunidad nos los hagan saber para que así mismo directamente yo le pueda hablar al director de seguridad pública y vaya inmediatamente a disiparlo’.



Sobre esto, el Ayuntamiento de Texcoco, señaló que es falso que algún funcionario municipal haya mandado este audio.



Tocante a la ’Tolerancia Cero’, el gobierno local precisó que han sido muy cuidadosos en no tomar medidas drásticas y mucho menos medidas que afecten la tranquilidad social.



Resaltó que las medidas de cerrar los panteones de cada población de Texcoco, con motivo del 10 de mayo, está a consideración de los delegados auxiliares de cada comunidad, ’aunque se les a recomendado que no los abran, la decisión la tomarán ellos’, dijo el gobierno.



En cuanto a las medidas de sanidad que en las lonas se pueden leer, el ayuntamiento indicó que están muy bien, pero precisó que no necesariamente son medidas que ellos hayan tomado, sino son medidas sanitarias que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha puesto en marcha desde el inicio de la pandemia, y se han aumentado más en la fase tres y exhortó a la ciudadanía a cumplirlas y evitar contagios de coronavirus.