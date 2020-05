Sana distancia, el nuevo método contra el hostigamiento

"Generalmente los hombres toman ventaja de un saludo de mano o beso para tocar el cuerpo de las mujeres por la cintura o cadera, se las ingenian hasta para tocar o rosar el busto, a mí me fascina que ya no debo de saludarlos así, me resulta incómodo, sobre todo en la oficina", dijo Yael Ramírez Bautista, funcionaria pública del gobierno de la Ciudad de México y activista digital feminista. Sana distancia el nuevo método contra el acoso, expresa.



Entrevistada vía telefónica, la licenciada en Derecho detalló que pese a la aprobación de leyes con igualdad de género y el posicionamiento feminista masivo en el país, el acoso laboral en instituciones públicas no ha decrecido y lamentó que en gran medida la propia sociedad se niegue a la deconstrucción patriarcal.



"Es muy común el acoso laboral; está normalizado y auque la ola feminista ha visibilizado estos delitos, la realidad es que siguen sucediendo y las mujeres con tal de conservar su trabajo son capaces de tolerar, sobre todo en el nivel gubernamental, no sólo en la Ciudad de México, porque esto es un problema nacional", dijo.



Sin embargo, la llamada "sana distancia" que representa la estricta separación física entre personas, cuya medida fue recomendada por autoridades de los tres órdenes de gobierno por la pandemia de coronavirus o covid-19, ha roto de tajo el esquema del saludo efusivo que en ocasiones es incómodo para las mujeres.



Lo mismo en el trasporte público, en las filas de banco o lugares donde la gente se aglomera. Ramírez Bautista añadió que "la nueva normalidad nos da a las mujeres el espacio que hemos reclamado en marchas, mítines y protestas, ojalá que la sana distancia se quede para siempre", finalizó.