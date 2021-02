Sánchez Cordero, afirmó que la fase segunda anti-covid para el personal médico está garantizada

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 5, FEBRERO, 2021, 10: 08 hrs.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó en conferencia de prensa señaló, que está garantizada la segunda dosis para el personal médico que ya fue vacunado contra el covid-19.



Detalló que el subsecretario Hugo López-Gatell, en una reunión a distancia, detalló a los gobernadores del país que las brigadas están listas para que, en cuanto lleguen las vacunas, se apliquen a quienes las necesitan.



’Ayer el doctor López-Gatell les contestó a los gobernadores que se va a poner la segunda dosis de la vacuna a quienes habían sido vacunados, que ya estaban las brigadas, que no habría ningún problema en continuar con la segunda dosis del personal de salud que había sido vacunado con la primera dosis’, dijo.



Aunque no dio fecha, el funcionario aseguró que ya están trabajando en el operativo para vacunar al personal médico.



’Fueron casi dos horas con los gobernadores y la explicación fue de Gatell, quien les aseguró que con toda puntualidad que serían vacunados con la segunda dosis, eso es definitivo’, subrayó.



Sánchez Cordero dio a conocer que ayer encabezó un encuentro con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a quienes pidió no caer en la proliferación de noticias falsas sobre la vacunación contra el covid-19, y mantenerse en contacto con los encargados de la estrategia para inmunizar a la población.



Comentó que el pueblo exige que todos los gobernantes se desempeñen lo mejor posible y respeten sus competencias, por lo que reiteró el llamado a mantenerse en coordinación, en comunicación y en colaboración permanente.