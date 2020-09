Sanción a la autoridad municipal si no cumple con servicios básicos de Agua, drenaje, pavimentación, promete Isidro Pedraza Chávez

Sanción a la autoridad municipal si no cumple con servicios básicos de Agua, drenaje, pavimentación, promete Pedraza Chávez en la Plutarco.



Este día el candidato del sol azteca, isidro Pedraza recorrió diversos puntos de la ciudad, para dar a conocer su proyecto político y escuchar de manera acertada las problemáticas de los pachuqueños.

La colonia Plutarco Elías calles fue el primer escenario donde locatarios expresaron su inconformidad por falta de apoyo y empleo, insalubridad para los vecinos y calles en ruinas fueron las principales exigencias. Por lo anterior el hoy candidato propuso tener un gobierno municipal itinerante, donde la asamblea sesionara en cada colonia para informar a la ciudadanía.



’si descuidan el drenaje o se inunda una casa el gobierno municipal se haga responsable de los daños e indemnice a los ciudadanos’. Indico, que ya basta de pedir el voto con soberbia y se olvide el compromiso con la gente, añadió a su discurso.



A su arribo a la colonia Campo de Tiro, lugar donde mantuvo una reunión con vecinas y vecinos, pidió tener confianza en su propuesta y en su planilla que está integrada con jóvenes de diversas colonias de la capital.



Al tomar la palabra la delegada c. Eloísa Velazco manifestó el abuso de administraciones anteriores las cuales se apropiaron de áreas verdes para uso particular y pidió atención a la próxima administración a los temas de seguridad, espacios recreativos y calles de calidad.



Posteriormente la siguiente visita se realizó en la colonia renacimiento donde los habitantes expresaron diversas peticiones al abanderado perredista, iniciando un recorrido por las calles, acompañado de su planilla a síndico y regidores respectivamente.



’quiero escuchar las propuestas, estoy aquí también para saber quién está al frente, que en su momento si así la gente y los ciudadanos lo deciden, serán nuestros representantes’ manifestó la delegada Ana María Olvera Monroy.