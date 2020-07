Sanciona la SFP a empresa del hijo del director de CFE, Manuel Bartlett

Taxco, 7 de julio. La Secretaría de la Función Pública federal (SFP) ordenó a los municipios y estados, incluyendo a Guerrero, a no realizar ninguna acción de negocio con Grupo Laboratorios Imperiales Pharma S.A. de C.V., la mayor empresa proveedora de vacunas y otros medicamentos en México, y Cyber Robotic Solutions S.A. de C.V. Esta última propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, tras haber cometido irregularidades ambas en sus procesos de transacciones comerciales.



De esta última, los problemas que tuvo fue el haber vendido ventiladores artificiales para atender a enfermos de Covid-19 en sobreprecio al IMSS del estado de Hidalgo.



Esta mañana, la SFP emitió la sanción para la empresa y al mismo tiempo la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas dio a conocer el expediente SAN/030/2020 publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se muestra la sanción y la inhabilitación por 24 y 27 meses.



En esta circular 10/2020 firmada por Octavio Plascencia Olivares, director de Inconformidades "C", actuando en suplencia por ausencia de María Guadalupe Vargas Álvarez, directora general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, se ’comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V’.



Porque, a partir de hoy, ningún gobierno podrá realizar algún contrato con la empresa, derivado del procedimiento administrativo iniciado, esta ’autoridad administrativa hace de su conocimiento que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 24 y 27 meses’.



Al mismo tiempo, la sanción económica de más de 2 millones de pesos deberá estar cubierta dentro del plazo de inhabilitación, de lo contrario si la ’citada empresa no haya pagado la multa impuesta a través de la resolución de dos de julio de 2020, la inhabilitación’.



En el caso de la empresa Grupo Laboratorios Imperiales Pharma S.A. de C.V., la cual provee vacunas y medicamentos principalmente al IMSS, Issste y Secretaría de Salud federal, fue inhabilitada por 27 meses por presentar documentos presuntamente falsos ante la autoridad.



La empresa también fue sancionada a pagar una multa de 2 millones 200 mil pesos y al mismo tiempo, Octavio Plascencia Olivares, director de Inconformidades "C", actuando en suplencia por ausencia de, María Guadalupe Vargas Álvarez, directora general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, a través del expediente SAN/009/2019 de la circular 08/2020, ordenó a los estados y municipios,, a no realizar ninguna operación con esta empresa. ’En el entendido de que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la empresa, no quedarán comprendidos en la aplicación de esta circular’.