Sancionar a corruptos en Conade y no castigar al atleta, claman deportistas

+Sigue inconformidad por extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar)



+A la deriva –a menos de un año a Tokio- y con 40% de atletas que aún quedan por clasificar



+’Desatino mayúsculo de legisladores’, critica Bernardo de la Garza, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte



+Recursos para los deportistas serán directos, sin intermediarios ni aviadores, promete AMLO



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- ’¿Por qué nos castigan a nosotros?’, cuestionó la triple medallista paralímpica en lanzamiento de bala, Ángeles Ortiz, al denunciar que todavía no se aprobaba la extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), cuando la ayuda económica mensual y su beca vitalicia que recibe del fideicomiso ya no le fue depositada este mes.



Y acusó:



’Es ahí, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –que dirige la medallista olímpica Ana Guevara–, donde debieron haber empezado para sancionar a los corruptos que durante años saquearon al deporte.’



Durante la sesión de ayer, en Cámara de Diputados, se esperaba la desaparición de los 109 fideicomisos, entre ellos Fodepar. Sin embargo no hubo mayoría de legisladores, encabezados por el partido Morena –en el poder– que la avalara y será el próximo martes cuando se haría oficial su cancelación.



De acuerdo con el diario La Jornada, simpatizante de la Cuarta Transformación, en la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los deportistas no se quedarán sin apoyo económico del gobierno federal tras la desaparición del Fodepar.



Lo único que se modificará, argumentó, es la forma cómo se entregarán esos recursos de manera directa, con transparencia y sin intermediarios para eliminar la corrupción y los aviadores.



Sin embargo, a Ortiz le queda claro que los recursos llegarán directamente a los deportistas, pero ahora tiene, como la mayoría de atletas, ’la incertidumbre de que además de entrenar, debo hacer los trámites para mi preparación, competencias, viajes, cotización de alimentos, hotel, facturación, todo ese trabajo logístico que no nos corresponde.’



Y lamentó:



’Para mí empezaron al revés y nos están dando un golpe muy fuerte en un momento tan crítico por el Covid-19 y para aquellos deportistas que todavía no han clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio.’



La tres veces monarca mundial al recordar los casos de Israel Benítez y Arturo Contreras, uno destituido y el otro inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, en la administración de Ana Guevara al frente de la Conade, puntualizó:



’He denunciado la corrupción en la Conade y el tiempo me dio la razón,



La tabasqueña exhortó a la comunidad deportiva a unirse para hacer frente a un derecho que nos hemos ganado por años con resultados y medallas, pues la extinción del Fodepar y otros 108 fideicomisos ’no sólo atenta contra nosotros, sino también con actores, cineastas, científicos, investigadores y millones de familias.’



Ayer en las redes sociales, los deportistas continuaron manifestándose con el hashtag #FODEPAR.



Patricia Bárcenas, triple medallista paralímpica de powerlifting, argumentó:



’No es posible que se eliminen de un plumazo fideicomisos para el deporte, la cultura, el cine, la investigación, los desastres, etc., so pretexto de la corrupción, si llevan dos años las autoridades al frente que este gobierno impuso’.



Jorge Luis Martínez, ganador de preseas en mundiales de patines sobre ruedas, criticó:



’Los deportistas necesitamos certidumbre y exigimos que se respete nuestro trabajo. Antes de eliminar algo que funcionaba, debieron planear cómo suplirlo por otro mejor.’



El doble medallista del orbe en clavados de altura, Jonathan Paredes, apuntó:



’Me embarga una tristeza muy grande, desde 2013 fui acreedor a este apoyo, sin tener ningún problema. Hoy nos quitan ese pequeño trozo de esperanza y de amor al deporte.’



La tiradora Alejandra Zavala, lanzó:



’23 años de carrera deportiva y nunca había visto tal desastre. Estamos a la deriva a menos de un año a Tokio y con 40% de atletas que aún quedan por clasificar.’



Bernardo de la Garza, ex director general de la Conade, planteó:



’Desaparecer el Fodepar a pesar de que todo el gremio deportivo de México intentó defenderlo y a 10 meses de Tokio 2020, me parece un desatino legislativo mayúsculo.’