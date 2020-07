Sancionar a quienes no acate medidas sanitarias, propone Antonio Gaspar

www.guerrerohabla.com

CHILPANCINGO, Gro., 16 de julio de 2020.- El alcalde de la capital, Antonio Gaspar Beltrán propondrá que el Cabildo determine y apruebe sanciones contra los habitantes que no acaten las medidas sanitarias con el Covid 19, ya que consideró que hay quienes se cuidan ante la enfermedad y las que no hace caso.



’Si seguimos en este ánimo de solamente recomendar, son como las llamadas a misa. La gente que es consiente y responsable está cuidando su vida, y la gente que no lo es va a tener que esperar hasta sanciones que yo propondré al Cabildo.



Que haya sanciones económicas para quienes no acepten y acaten las medidas que se está decretando el Ejecutivo del estado’, dijo. La declaración fue hecha esta mañana durante el arranque de la segunda jornada de concientización en el Zócalo de Chilpancingo, donde participó el gobierno del estado, representantes empresariales y empleados brigadistas que saldrán a las calles con carteles para recomendar a la población el uso del cubrebocas y la sana distancia.



En su discurso, alcalde Antonio Gaspar apuntó que el gobierno federal debió decretar el estado de excepción en esta ciudad ante el Covid 19, ’pero no lo quiso hacer, sólo aposto a la responsabilidad social, y no quiso utilizar la fuerza para hacer conciencia.



Hubo momentos como alcalde, tuve la necesidad de pedir la Guardia Nacional y la Policía del estado por la renuencia de algunos ciudadanos’. Agrego que ante el aumento de los casos de Covid 19 el gobierno está priorizando que no colapse el sistema de salud y no halla más muertes.

Fuente: Quadratín