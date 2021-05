Sandra Luz Falcón propone la creación de un gobierno digital y transparente para Texcoco

Texcoco, Méx., a 7 de mayo del 2021.- La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la Presidencia Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, propone el establecimiento de un ’gobierno digital t transparente’, que permita el contacto directo con la ciudadanía a través de un sistema para realizar todo tipo de trámites desde cualquier dispositivo móvil.



Las propuestas de gobierno están fundamentadas en mi experiencia como servidor público, he sido directora de área, regidora, legisladora y presidenta municipal, esto me ha llevado a conocer a Texcoco y a su gente, a conocer su problemática y necesidades, por ello en el próximo gobierno mi prioridad será buscar dar cobertura a las necesidades más apremiantes para la población, ’¡Por Texcoco lo mejor!’.





’La pandemia también nos ha dejado enseñanzas, y una de ellas es la necesidad de establecer nuevas formas de acercamiento con la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías, que permitan hacer más eficiente la atención a los texcocanos’, señaló Sandra Luz Falcón.



Agregó que la digitalización del gobierno, debe ir de la mano con la capacitación de los servidores públicos para adaptarse a las nuevas tecnologías y transparentar las acciones del gobierno municipal.



’Reconozco a Texcoco por sus tradiciones y costumbres milenarias, pero también lo reconozco por la inquietud de progreso de su gente, de ahí la necesidad de adecuar todos estos servicios digitales para todos los ciudadanos al alcance de un clic’, puntualizó.



Sandra Luz Falcón, también recordó que hay personas sobre todo adultos mayores, que no se adaptan a la tecnología, ’para ellos tendremos el sistema tradicional para que sigan realizando sus trámites, pero ahora con mayor calidad y calidez, porque ellos así lo merecen’.



Añadió que para lograr una administración más cercana a la ciudadanía, es necesario el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, por ello ya se cuenta con el apoyo del Senador de la República por el Estado de México Higinio Martínez Miranda, pero también es necesario contar con el apoyo de los legisladores federales y locales, y en este caso con Karla Almazán Burgos y Nazario Gutiérrez Martínez, quienes desde su trinchera han contribuido con su gestión y programas para dar cobertura a las necesidades de Texcoco y los municipios de sus respectivos distritos.



Por ello para el próximo 6 de junio, recuerden: ’votar tres de tres por Texcoco’, es decir por Karla Almazán Burgos como candidata de MORENA a diputada federal por el distrito 38, por Nazario Gutiérrez Martínez, Candidato de MORENA a la diputación local por el distrito 23 y por Sandra Luz Falcón Venegas como candidata de MORENA a la presidencia municipal de Texcoco.



’Vamos a trabajar por un gobierno que pondrá al alcance de la mano del empresario, comerciante, ciudadano texcocano, del contribuyente los trámites e información que tendrán solo con un clíc desde sus teléfonos móviles, de acuerdo a sus necesidades’, finalizó Sandra Luz Falcón Venegas.