Sandra luz Falcón Venegas rindió su segundo informe de gobierno al frente de Texcoco

En un ambiente de distanciamiento social para prevenir contagios por Covid-19, se realizó la sesión solemne de cabildo en donde la Presidente Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, hizo entrega del Segundo Informe de Gobierno, en el foro al aire libre Arturo Márquez de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de este municipio.



Ante un centenar de asistentes, todos guardando la sana distancia, usando cubrebocas y con la medidas sanitarias recomendadas, Sandra Luz Falcón Venegas se dirigió este día principalmente a los Texcocanos a través de una transmisión vía Facebook: Ayuntamiento de Texcoco y Sandra Luz Falcón.



Ante el cuerpo de gobierno en una sesión de cabildo que inició a las 10:29 de la mañana, a la que asistió en representación del Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, el Secretario General de Gobierno Ernesto Nemer Álvarez, la Presidenta Municipal de Texcoco



Agradeció la presencia de Autoridades auxiliares, Autoridades educativas, rectores de universidades, Autoridades eclesiásticas y de todos los que siguieron las transmisiones por las redes sociales y plataformas digitales, así como a funcionarios de la administración pública.



Desde el estrado saludo a los Diputados Federales Alejandro Viedman y Karla Almazán y a Diputado local Nazario Gutiérrez, a Delfina Gómez, Delegada Estatal del Gobierno de México, Pedro Haces Senador suplente y líder sindical, Martha Guerrero y al Dr. Higinio Martínez ambos Senadores de la República por el Estado de México



La Presidenta Municipal reconoció que este año 2020 ha sido uno de los más complicados que ha vivido la humanidad, ’enfrentamos una pandemia y tuvimos que hacer frente desde el gobierno municipal, garantizando los servicios públicos y a la vez, cuidando la salud de los texcocanos’.



La Presidente ratificó su compromiso y lealtad con el pueblo texcocano de conducirse con transparencia, austeridad y con un alto sentido humanista, cuidando que el erario público sea asignado y empleado de manera adecuada en todas las comunidades.



Dejó en claro que uno de los temas más importantes de este gobierno es la seguridad pública, ’hemos fortalecido las estrategias para mantener al municipio en un clima de paz social mediante mecanismos que inhiban el delito garantizando y respetando los derechos humanos de las personas, haciendo de los cuerpos de seguridad y emergencia constante contacto con la población, para ello hemos adquirido recientemente: 78 nuevas patrullas, sumando 164 en total, además de 15 motocicletas para la vigilancia y tránsito. Adquirimos e instalamos más cámaras de video vigilancia que cubren todo el territorio. Aumentamos el armamento y compramos el parque balístico necesario para que nuestra policía esté en condiciones de enfrentar a la delincuencia.



Destacó que el de comando pasará de categoría C2 a C4 con instalaciones más amplias, mejor tecnología y sistemas de comunicación.



Sandra Luz Falcón reconoció el trabajo de los elementos de Seguridad Pública, que son texcocanos, y que realizan día tras día su trabajo para dar buenos resultados, tan solo hay que revisar los datos que arroja la Secretaria de Seguridad Ciudadana, donde Texcoco es uno de los pocos municipios de todo el país con los menores índices de violencia.



Lamento la cancelación del programa de fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) de los municipios, ’Mucho nos fortalecía el recurso del programa FORTASEG que por años beneficio a este municipio, este contribuía a lo que he mencionado y del cual lamentablemente hoy ha sido cancelado, nos sentimos lastimados y no entendemos el porqué de esta decisión del gobierno de México y más, aunque en este municipio invertimos los recursos de manera correcta, sin embargo, la respetamos y aun con este recorte en Texcoco seguiremos invirtiendo en Seguridad Pública’, se comprometió Sandra Luz Falcón, reiterando que su compromiso sigue siendo la seguridad de los texcocanos.



’Reitero que en este rubro no hay tregua, no hay descanso, ni habrá tolerancia’, puntualizó..



Al referirse a los servicios públicos se refirió a la recolección puntual de desechos diarios, y a uno de los programas más ambiciosos de esta administración es la iluminación, logrando en este 2020 la iluminación del camellón del tramo de Cuautlalpan a San Bernardino, la iluminación de la carretera que conecta las comunidades desde Tulantongo hasta Pentecostés, la iluminación de accesos a comunidades como Coatlinchán, San Miguel Tlaixpan, San Dieguito Xochimanca y San Pablo Ixayoc. Agregándose a los tramos carreteros de San Bernardino hasta la Magdalena Panoaya, de Santa Cruz de Arriba hasta el Molino de las Flores, y del Molino de las Flores hasta Tláminca, con lámparas tipo Led.



’La iluminación contribuye a la seguridad y visibilidad, nuestro municipio este alumbrado como ningún otro del Estado De México, avenidas, calles, callejones, cerradas, caminos intercomunitarios todos están iluminados con más de 15 mil luminarias’.







Falcón Venegas señaló que en este 2020 han tomado decisiones difíciles en materia de comercio establecido. La pandemia sigue generando estragos, ’por lo tanto, tendremos que seguir las recomendaciones señaladas el día de ayer por el Gobierno de México, tendremos que reducir la movilidad social nuevamente. Muy pronto nos reuniremos con comerciantes, empresarios y asociaciones para definir las acciones que hemos de tomar ante la situación que estamos viviendo’, acotó.



En su informe la alcaldesa señaló que en materia de obra pública, la pandemia no ha detenido los trabajos, ’hemos construido calles, parques y jardines, auditorios, delegaciones, aulas, guarniciones y banquetas, cárcamos, pozos de infiltración, drenajes, drenajes pluviales, y re encarpetados, rehabilitando y ampliando diversos deportivos y vialidades en todo el municipio’.



Destacó el arranque del programa de embellecimiento denominado ’Pueblos Bonitos’, con lo que se busca resaltara la riqueza cultural e histórica de las comunidades ancestrales y tradicionales de Texcoco, recreando el compromiso de seguir con obras y mejoras de la mano de la participación ciudadana y la representación de comités vecinales, delegaciones y consejos de participación ciudadana.



’Con la continuidad que hemos dado en esta administración a obras anteriores y por la necesidad en materia de salud, se concluyó la construcción del Hospital Materno Municipal ubicado en la comunidad de Coatlinchán, mismo que decidimos entregar al INSABI, con esta entrega contribuimos con el gobierno de México para atender el rezago en materia de salud’.



Ante ello, Sandra Luz Falcón anunció que muy pronto entrará en funcionamiento la unidad de salud municipal, que estará a cargo del DIF para poder atender a más de 15 mil familias texcocanas.



Anunció la en próximas semanas se inaugurará la escuela de béisbol, que albergará a más de 50 alumnos en carácter de internado de alto rendimiento. Estas instalaciones se suman a la infraestructura del complejo deportivo que ya se encuentra en funcionamiento, siendo este complejo el más grande y equipado de todo el Estado de México.



Obra deportiva a la que se suma el próximo arranque de obra del tan esperado polideportivo, mismo que se construirá en la Unidad deportiva Silverio Pérez, el que contará con un gimnasio y duela para deportes como el basquetbol y volibol, así como exhibiciones de otros deportes.



La pandemia despertó el espíritu solidarios, y en este mismo contexto y como apoyo a las familias que se vieron afectadas en su economía, se creo el programa emergente ’ Todos por Texcoco’ donde se beneficiaron a 8 mil familias, con una inversión de un poco más de 15 millones de pesos, que sumaron a lo autorizado por el órgano de gobierno; Sandra Luz Falcón agradeció a regidores, sindico, funcionarios de la administración, a los diputados federales Alejandro Viedma y Karla Almazán, al diputado Local Nazario Gutiérrez y al senador Higinio Martínez por su cooperación para este programa. Mi contribución sumó tres meses de salario íntegro en apoyo a las familias texcocanas.



Los apoyos federales durante esta difícil situación han estado llegando de manera oportuna, por ello la Presidenta de Texcoco agradeció a la maestra Delfina Gómez todo el apoyo brindado durante esta pandemia, logrando que los apoyos para el bienestar se entregaran de manera puntual casa por casa, beneficiando a adultos mayores, discapacitados, estudiantes, comerciantes y escuelas, todo esto suma más de $600 millones de pesos, que en este año fueron destinados solo al municipio de Texcoco.



Con énfasis Sandra Luz Falcón Venegas se pronunció en materia de desarrollo urbano, reiterando que este gobierno se mantiene en el firme compromiso de: ¡NO a los asentamientos irregulares!,

¡No permitiremos ninguna invasión más!, ¡No autorizaremos ninguna construcción de alto impacto,



Durante su discurso la Presidenta Municipal, dejó en claro que está administración no se ha detenido, todas las direcciones tanto operativas como administrativas han seguido trabajando pese a las circunstancias de la pandemia, afrontándola con madurez, experiencia y responsabilidad, ’aun arriesgando la propia salud logramos que todos los servicios públicos y tramites continuaran con normalidad, esta es nuestra obligación, responderle a la ciudadanía texcocana’.



Y como un municipio sin privilegios para funcionarios públicos, no se han adquirido vehículos, ni celulares para uso privado, ni cuentan con ningún otro apoyo. ’En mi gobierno no tolero ni tolerare actos de corrupción, le pido a la ciudadanía que nos ayude a denunciar formalmente irregularidades que se puedan llegar a dar en la policía, transito, regulación comercial, desarrollo urbano o cualquier otra área de esta administración’, señaló la Presidente.



Agregó su interés por demostrar que este es un gobierno honesto, por ello cualquier denuncia hecha y que sea fundada vamos a actuar en contra de aquel funcionario que incurra en un acto de corrupción.



Resalto que Texcoco es de los pocos municipios que ha recibido la visita del presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López obrador en tres ocasiones y una pendiente para inaugurar la academia de béisbol. ’En Texcoco sea cual sea el motivo de su visita siempre lo recibimos con cariño, como él lo ha dicho’: ’amor con amor se paga’.



Recordando que como un gran equipo que ha dado continuidad a un proyecto de gobierno se han teñido logros importantes, Sandra Luz Falcón Venegas, manifestó estar orgullosa de estar contribuyendo a que este municipio siga siendo seguro, ordenado, limpio y sin crecimiento irracional, ’eso me hace sentir orgullosa de pertenecer a un equipo que le da continuidad a un trabajo, a un proyecto llamado Texcoco’.



Finalmente la alcaldesa hizo un llamado general: ’Texcocanas, texcocanos, no bajemos la guardia, tenemos hoy más que nunca que ser solidarios, si puedes quédate en casa, guarda tu sana distancia, lava tus manos constantemente y usa cubre bocas, recuerda si te cuidas tú, nos cuidamos todos.



Agradezco la presencia de todos ustedes, por toda la confianza que nos han otorgado. No les vamos a fallar. No les voy a fallar.¡¡¡VIVA TEXCOCO!!!, ¡¡¡VIVA TEXCOCO DONDE SE VIVE BIEN!!!



Por su parte, Ernesto Nemer Álvarez reconoció el trabajo que el Gobierno que encabeza Sandra Luz Falcón han realizado en Texcoco y anunció que gracias a las gestiones de la Presidenta Sandra Luz Falcón Venegas y el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, se logró la obra de construcción del colector de Alivio de la carretera Lechería TEXCOCO, con una inversión de más de nueve millones de pesos, que beneficiará a más de dos mil 500 habitantes, y que se requerirá para la zona.



Reconoció que la Presidente Municipal rio dio un fructífero informe de labores, reconociendo a Texcoco por su historia y cultura, íntimamente ligada a la historia del Estado de México.



Afirmó que hoy en la persona de Sandra Luz Falcón, Texcoco continúa avanzando por la senda del progres y del desarrollo, sobre todo ahora que el 2020 ha sido Un años de retos mayúsculos para la comunidad entera.



Reconoció las tres grandes obras que ha realizado el Gobierno de Texcoco, entre ellas el hospital materno infantil, gestionado por la Presidenta con una importante inversión municipal, y que por su equipamiento está considerado entre los mejores del país; segundo, el complejo deportivo de béisbol, que se sumará al proyecto de creación de 10 escuelas de beis bol del Presidente de Mexico Andrés Manuel López Obrador en el país, y tercera los trabajos de sustitución de lámpara led, sobre la carretera federal Mexico-Texcoco, reconociendo de esta forma el trabajo que se han desarrollado en este municipio.