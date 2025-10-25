Sanean lago San Antonio con campaña limpiemos nuestro EdoMéx

SAN ANTONIO LA ISLA, Estado de México.– Como parte de la campaña ’Limpiemos Nuestro EdoMéx’, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó una jornada de trabajo en el Lago San Antonio en el municipio de San Antonio La Isla para retirar basura y llantas.



"Gracias por ayudarnos en algo que a todos nos compete y que no solamente nos debe de preocupar, sino ocupar que es mejorar el ambiente, porque cuando se hace trabajo en equipo se logran muy buenos resultados", indicó la Gobernadora Delfina Gómez.



Para los trabajos se contó con la colaboración de más de 500 personas servidoras públicas estatales, personal de los municipios de Calimaya, Mexicaltzingo y San Antonio La Isla, así como integrantes del ejército mexicano y servicio militar.



Además, se desplegó maquinaria especializada como una retroexcavadora, camiones de volteo, dos lanchas de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), organismo de la Secretaría del Agua estatal.