Sanitiza 35 mil unidades de transporte públicoy central de abasto para evitar propagación de Covid-19

Ecatepec, Méx., a 1 de mayo del 2020.-El gobierno municipal realizó la sanitización de unidades de transporte público y la central de abasto, además del hospital 168 del IMSS y mercados para prevenir la propagación del coronavirus.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras informó que autoridades sanitarias estiman que las próximas cuatro semanas serán las de mayor contagio del virus, por lo que para frenar su avance incrementaron la limpieza y desinfección de espacios públicos y 35 mil unidades de transporte público de Ecatepec.



El edil atestiguó la sanitización de la Central de Abasto, localizada en la zona de Venta de Carpio, donde constató que encargados del lugar cumplen las recomendaciones sanitarias realizadas por autoridades de salud federales y estatales.

’Aquí hay mucha gente que viene a comprar sus productos desde muy temprano, porque desde muy temprano se distribuye la economía, la riqueza en este municipio’, dijo.



Agregó: ’Hemos tenido reuniones, hemos venido revisando, evaluando y a la entrada de este espacio comercial tienen sus lonas, sus imágenes, sus banners de información acerca de que usen el cubrebocas, dejan entrar una o máximo dos personas para hacer las compras, hoy se ha reducido la capacidad de concentración en la Central de Abasto’.



Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, detalló que desinfectaron el exterior y pasillos del sitio, además de que el sanitizante que utilizan es orgánico y no representa riesgo para personas ni mascotas.



Mencionó que dos o tres veces por semana sanitizarán la Central de Abasto, por ser un espacio al que asisten cientos de personas, sobre todo vendedores al menudeo no sólo de Ecatepec, sino de municipios aledaños e incluso de otras entidades, como la Ciudad de México e Hidalgo.



Protección Civil municipal también sanitizó el exterior del hospital 196 del IMSS, ubicado en la colonia San Agustín Tercera Sección, así como de la Unidad de Medicina Familiar aledaña, esta última que atiende a personas con síntomas del Covid-19, donde desinfectaron banquetas, paredes y rejas de los centros médicos.



La Dirección de Movilidad y Transporte de Ecatepec igualmente inició la sanitizacion de paraderos y de unidades del transporte público, debido a que concentran personas y es necesario prevenir contagios.

Ernesto García Tampa, director de dicha área, afirmó que su personal recorrerá los derroteros de las principales vialidades de Ecatepec para aplicar esta medida en cerca de 35 mil unidades que transitan por el municipio.



Agregó que la medida, instruida por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, se realiza con productos biodegradables con el que seres humanos y animales pueden convivir sin que cause estragos a su salud. El sanitizante permanece activo hasta 72 horas después de su aplicación y ayuda a la eliminación de virus y bacterias en el ambiente.



García Tampa invitó a los concesionarios del transporte público a sumarse a este programa que inhibe la posibilidad de contagios entre pasajeros, por lo que pueden solicitar la desinfección de sus unidades en la Dirección de Movilidad y Transporte, ubicada en el palacio municipal.



Protección Civil municipal igualmente desinfecta los mercados del municipio y en el segundo día de labores suman más de 20 sanitizados, de los 136 que hay en Ecatepec.