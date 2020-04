Sanitiza gobierno de San Marcos colonias de la cabecera municipal

Gracias a la solidaridad de la organización ’SPR Mangos de altura la Sanmarqueña’, se realizó la sanitización en diferentes colonias de la cabecera municipal.



Con el propósito de evitar más contagios por COVID-19 (coronavirus) productores de mango prestaron su equipo de riego y bombeo para sanitizar las colonias de la cabecera municipal.



Señalaron, que es necesario que como sociedad todos pongan su granito de arena y que esta pandemia que afecta a todo el mundo, pueda pasar con el menor número de contagios.



’Si todos pusiéramos algo de nuestra parte, saldríamos de esta enfermedad más rápido, es tiempo de apoyarnos unos a otros y no solo quejarnos y esperar que el gobierno solucione todo, hay quienes solo critican y no aportan nada, felicitamos a todos aquellos que contribuyen a que este mal no se propague, tenemos un gobierno ocupado por la salud de los sanmarqueños y que ha sido gracias a este trabajo que en San Marcos esto no se ha disparado, porque hay que ver que estamos tan cerca de Acapulco, el epicentro de los contagios en Guerrero y nuestro municipio se ha mantenido con dos contagios’ señalaron productores de mango.



Asimismo, autoridades municipales agradecieron la disposición de este sector por coadyuvar esfuerzos a favor de todos los sanmarqueños.



’Agradecer a todos los productores de mango de la organización SPR Mangos de altura la Sanmarqueña, a través de su representante, el amigo Carlos Gallegos, el que estén ayudando con sus equipos de riego y bombeo, para que la sanitización sea masiva, esperamos que más sectores se unan y coordinemos esfuerzos por el bien de nuestros paisanos’ señaló María del Rosario Manzanares Chávez, Sindica Procuradora Municipal.



Finalmente, vecinos de las diferentes colonias, agradecieron esta acción emprendida por el gobierno municipal e integrantes del SPR Mangos de Altura la Sanmarqueña.



’Agradecer que se preocupen por la salud del pueblo, esto nos ayuda en mucho a disminuir los contagios por COVID-19 (Coronavirus) esperamos que sigan así y no dejen solo a nuestro pueblo’ concluyo la señora Esmeralda Díaz Gallardo.