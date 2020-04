Sanitización permanente realiza gobierno de neza en espacios públicos

Nezahualcóyotl, México a 26 de marzo de 2020.-Como parte de las acciones preventivas para frenar la propagación del coronavirus COVID 19 en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal por medio de la Dirección de Servicios Públicos ha dado inicio a operativos de sanitización en parques, áreas de mayor afluencia y mercados, en los que además al igual que en los tianguis de la ciudad se lleva a cabo la entrega de gel antibacterial, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.







El presidente municipal detalló que el objetivo es disminuir los riesgos de contagio, por lo que las faenas se realizan con un desinfectante de suelo, superficies, equipamiento e instalaciones de alto nivel, el cual no tiene ningún efecto negativo hacia las personas, flora o fauna, sin embargo, resaltó la importancia de que la población se quede en casa de ser posible y no haga uso de los espacios como parques lineales y explanadas públicas por el momento.







De la Rosa García indicó que un equipo de 50 servidores públicos estará realizando de manera permanente las labores de sanitización en los espacios mencionados y pidió a la población hacer lo propio en sus hogares, procurando limpiar primero y posteriormente desinfectar con una solución de 10 ml. de cloro por cada litro de agua, poniendo especial atención a los utensilios y espacios de uso común.







Indicó que además se ha iniciado la entrega de 10 mil litros de gel antibacterial con una concentración de alcohol del 70 por ciento en mercados y tianguis junto con un folleto informativo, el cual también se ha distribuido casa por casa, con información fidedigna y confiable acerca de cómo identificar los síntomas de la enfermedad, como prevenirla y que hacer en caso de sospecha de infección.







El edil mencionó que, a la par han iniciado las acciones de regulación y aplicación de medidas preventivas en los tianguis, donde los comerciantes deben hacer extensivo el uso de cubrebocas y el uso de guantes a sus empleados, así como procurar la llamada sana distancia e instalar dispensadores de gel desinfectante para sus consumidores o clientes.







Reiteró que en el municipio se están llevando todas las acciones pertinentes para que el virus no afecte o lo haga en la menor medida posible a la población, pues señalo que Nezahualcóyotl tiene la peculiaridad de ser la ciudad mas densamente poblada del país con mas de 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado.







Destacó que él personalmente encabeza la visita a los mercados y tianguis para promover las medidas preventivas y hacer un llamado personal a los vecinos y población en general a apoyar a la economía local, realizando sus compras en los mercados y unidades comerciales de Neza, las cuales dijo generan empleos y son la principal fortaleza económica del municipio.







Para concluir, afirmó que en las actuales circunstancias la responsabilidad y solidaridad del conjunto de la sociedad es fundamental para salir adelante, por lo adelantó se encuentran analizando diversos acciones y beneficios en apoyo a los emprendedores, empresarios y grupos vulnerables del municipio.