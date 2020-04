SANITIZAN ESPACIOS PÚBLICOS EN IXTAPALUCA

El Ayuntamiento de Ixtapaluca realizó la sanitización de centros de salud, calles, mercados, tianguis, plazas, bancos, puentes, transporte público, áreas administrativas, el Sistema Municipal de Tecnología Policial (SMTP) y las estaciones de bomberos, ello en medio de pandemia por el COVID-19.



Encabezados por la presidenta del DIF, Yéssica González Figueroa, las cuadrillas equipadas con fumigadores y equipos especiales informaron a la población a través de volantes las tareas a realizarse, sobre todo que los químicos utilizados no producen daños a la salud de las personas.



Los químicos reducen los microorganismos, tiene una durabilidad de alrededor de siete días, no son tóxicos, corrosivos o irritantes, por lo tanto no representan ningún problema para la población, grupos vulnerables o mascotas.



El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, Salud y Protección Civil y Bomberos, están coordinados para que se lleve de manera ordenada la sanitización; las personas que lo realizan fueron capacitadas previamente.



Yéssica González Figueroa, presidenta del Sistema Municipal DIF, hizo hincapié que como municipio se están realizando ésta y otras acciones para procurar la salud de la población, sin embargo hizo el llamado a quedarse en casa y solo hacerlo en los casos en que la gente tiene que salir a trabajar o comprar alimentos, tomando las medidas de higiene correspondientes.



Además, pidió estar pendiente de la información oficial que se genere en torno a la contingencia y puso a disposición de la población los números de emergencia de la policía: ‪59 72 99 68‬ y bomberos: ‪59 74 48 48‬.