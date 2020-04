Sanitizan más de 150 espacios públicos en Neza para prevenir contagios por COVID-19

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- 3 abril 2020.En un esfuerzo por evitar la propagación del COVID 19 durante esta fase crucial para contener la pandemia, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl ha intensificado las labores de limpieza y desinfección en áreas públicas, especialmente mercados, parques, estaciones del METRO y edificios públicos de la localidad, sanitizado a la fecha 150 espacios hasta en dos ocasiones, es decir más de 30 por día, informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.



El presidente municipal precisó que de acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria mexiquense, Nezahualcóyotl continua sin tener casos confirmados por COVID 19, aunque aclaró que existen algunos casos sospechosos, los cuales están siendo atendidos por las instituciones de salud correspondientes bajo los protocolos y medidas de las normas sanitarias establecidas, por lo que pidió a la población mantener las prácticas preventivas y no hacer caso de información falsa o de fuentes que no sean las oficiales.



Afirmó que en esta fase de la emergencia es fundamental intensificar las medidas preventivas para lograr reducir la curva de contagios y así contener lo antes posible la propagación de la enfermedad, por lo que instruyó se intensifiquen las jornadas de sanitización en la ciudad a fin de evitar mayores afectaciones y riesgos a la salud de la población por el COVID 19, el cual lamentó ya ha cobrado 50 vidas en el país.



De la Rosa García resaltó que de manera particular en los 68 mercados municipales se han intensificado estas labores, realizando la desinfección de sus instalaciones hasta dos veces por día, con el objetivo de procurar que las labores comerciales en esos espacios puedan llevarse a cabo bajo las medidas de prevención correspondientes, por lo que subrayó que en ese sentido también se ha exhortado a los locatarios y comerciantes extremar el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, guantes y gel desinfectante en sus establecimientos.



Reconoció que, en este momento la acción más efectiva está en manos de los ciudadanos y es la de quedarse en casa, sin embargo, dijo el gobierno municipal no puede ser omiso y debe actuar de manera responsable acatando todas las medidas preventivas que las autoridades de salud estatales y federales, e incluso tomando la iniciativa e implementar las que organismos internacionales como las que la OMS señale.



Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García llamó a la población a no subestimar la situación, pues la pandemia es una situación real que requiere ser tratada con responsabilidad por el bienestar y la salud de todos, por lo que exhortó a los habitantes a poner en práctica el resguardo voluntario y no salir de casa a menos de que sea indispensable.