’Santander México autorizó los movimientos’: Hombre es despojado de los ahorros de su vida

En octubre miles de personas firmaron una petición en Change.org para que Santander México ayudara a una mujer que perdió su dinero por un fraude. Hoy es un hombre de 92 años el que ha sido víctima de los estafadores y de la negligencia del banco.



24 de noviembre (SinEmbargo).- Un hombre de 92 años fue despojado de sus ahorros luego de ser víctima de un fraude y robo de identidad. Santander México, donde tenía el dinero guardado, no ha respondido a su favor.



A través de una publicación en Facebook, la nieta de la víctima denunció que en menos de 12 horas los ladrones se llevaron todo el dinero, sin que Santander México hiciera algo al respecto.



’Mi abuelo fue víctima de fraude bancario por banca móvil y robo de identidad. Él tiene 92 años, jamás ha realizado una operación online. Es un cuenta-habiente ‘tradicional’: las operaciones bancarias las realiza en ventanilla y/o con un ejecutivo. Él no tiene conocimiento de aplicaciones móviles’, informó la familiar del hombre.



’Sin embargo, el banco autorizó días atrás una solicitud para activación de banca móvil, súpertoken y TRANSFERENCIAS BANCARIAS por montos bastantes altos desde el FONDO DE INVERSIÓN SIN AUTORIZACION DEL TITULAR. Hoy por hoy, no han aclarado quién solicitó esos movimientos’, agregó.



La familiar de la víctima señaló que Santander México no cuenta con normas de seguridad eficientes ni monitorea los movimientos inusuales en cuentas bancarias.



’A pesar de que se realizó todo el protocolo aclaratorio que el banco solicitó, la resolución no salió a favor de la víctima. El banco no se quiere hacer responsable de su negligencia. Los ahorros de toda una vida están en otras manos’, denunció la nieta del hombre.



’Esto es un llamado de atención para responsabilizar al banco para hacerse cargo de todo el daño que están generando. Exigimos transparencia, legalidad y eficiencia de Santander’, agregó.



Apenas en octubre una mujer denunció un caso similar con el mismo banco. A través de una petición en Change.org, la víctima señaló que con tres transferencias bancarias se llevaron sus ahorros.



Miles de personas firmaron la petición para que Santander México ayudara a la mujer que perdió su dinero por un fraude.



Por su parte, el banco señaló que una vez que supo del caso se puso en contacto con un familiar de la persona afectada por revisar el caso y canalizarlo con el área de ’Defensor del Cliente’.



’Buenas tardes Erick. Te comentamos que en cuanto vimos la publicación de Ale Moreno le hemos escrito en su perfil para revisar el caso de su abuelo. Esperamos su respuesta para canalizarla con nuestro Defensor del Cliente’, escribió en su cuenta de Twitter.