Saquean patrimonio de México

No voy a hablar de Concepción Falcón Montejo, esposa de Ramiro López Obrador y cuñada del Presidente de México, ni de los 200 millones de pesos extraviados en el municipio de Macuspana, Tabasco, al que pertenece Tepetitán, lugar donde nació el todopoderoso del país.



Tampoco de Pio López Obrador y su proceso legal luego de que se descubriera la millonada de dinero que, durante años, recibió para la causa familiar.



Ni siquiera comentaré la corrupción derivada de la NO rifa del NO avión presidencial (más de la mitad de cachitos esta sin vender, según reporte del director de la Lotería Nacional) que, en teoría, entraría a remate la próxima semana.



Me referiré esta vez a la nueva forma de corrupción que enfrenta el López Obrador de Palacio Nacional:



1.- La desaparición física de un manuscrito sobre Hernán Cortés, resguardado por el Archivo General de la Nación.



2.- La subasta, en línea, de libros y documentos sobre la

Independencia nación al, el Primer Imperio y la Primera República.



3.- La venta de manuscritos de los siglos XVIII y XIX.



En pocas palabras, diré que el patrimonio documental de México está hoy al mejor postor.



Mire usted:



Hace dos días (martes 8) la casa de subastas Morton (México) ofreció cartas y documentos firmados por Dn Miguel Hidalgo y Costilla, el Cura de Carácuaro y Nocupétaro Michoacán, José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Fray Servando Teresa de Mier, Xavier Mina, Nicolás Bravo, José María Liceaga y José María Cos.



Morton vendió en 80 mil pesos una carta de 1814 escrita por José María Morelos y José María Cos, sobre la formación de una academia militar en Uruapan.



Subastó en 16 mil pesos dos cartas de Agustín de Iturbide, fechadas en 1808 y 1816.



Remató en ocho mil pesos dos tomos (Leyes y Decretos) publicados en 1847 y 1848.



En el lote 164 Guadalupe Victoria anuncia la sucesión presidencial en favor de Vicente Guerrero.



El lote 162 es un manifiesto de Guerrero ya como mandatario.



La subasta denominada ’desde la conflagración hasta la consumación de la Independencia’ consta de 251 lotes "que dan testimonio de nuestra historia".



Según se sabe, ’el precio de las cartas y documentos depende mucho del contenido, pueden ser instrucciones para alguna batalla, si explican una teoría, a quién van dirigidas, qué sucesos ocurrieron tras haberla enviado o recibido. En más de una ocasión lo que vale es la pura firma o firmas de algún tratado, por ejemplo’.



El Comité Mexicano de Ciencias Históricas advirtió oportunamente de esa situación al Archivo General de la Nación (AGN) y al Instituto

Nacional de Antropología e Historia, pero no tuvo suerte.



El jueves 24 de septiembre, La casa de subastas en Nueva York, Swann Galleries (Swann Auction Galleries) ’especializada en obras antiguas y raras sobre papel’ pondrá a la venta lo relacionado con el conquistador.



En breve, Morton pondrá a la venta ’obras de autores como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Remedios Varo, Leonora Carrington y, José Clemente Orozco’



’Es para Morton Subastas un honor …’ ¿estar con Obrador?



Mail: [email protected]