Saqueo a pueblos originarios

La mayor riqueza de los pueblos conquistados se encuentra en los museos de Paris, Londres, Viena, Berlín y el Vaticano, verdaderas obras de arte de su pasado en manos de los conquistadores. Es justa su reintegración porque son los auténticos propietarios y su pasado les pertenece, no a los poderosos que los exhiben como suyos.

Por eso es congruente la petición que hará, aunque todavía está en proceso de análisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU. Debe terminarse con siglos de dominación y vasallaje, dar fin al colonialismo y respetar las culturas de los pueblos libros que deben darse el tipo de gobierno que mejor les convenga y la conservación de sus usos y costumbres y tradiciones.

De esa manera se entiende las gestiones que se realiza ante los países europeos para terminar con una etapa de opresión que no debe repetirse y recuperar la enorme riqueza cultural de la que fuimos despojados y de la que, para conocerla, se requiere un buen caudal pues no es posible realizar viajes exclusivos para ese fin en las precarias condiciones que vive el país.

Si hoy no se acepta a cabalidad la trascendencia histórica de esa petición, lo será al paso del tiempo, cuando la humanidad acepte que se acabó ya la conquista y el despojo de los bienes de los países débiles y se respeten sus derechos sobre lo que significa su pasado, su presente y su futuro. México tiene, en lo interno y en exterior, valiosas riquezas que conservar y rescatar.

TURBULENCIAS

Debate por contagios en el Senado

Físicamente, las condiciones de la vieja casona de Xicoténcatl no era el recinto más adecuado para la sesión del martes 20 de octubre cuando se aprobó la extinción de los 109 fideicomisos, pero se realizó en el mismo cumpliendo, de acuerdo a la mesa directiva y a las autoridades sanitarias, con el protocolo correspondiente, pero la realidad es que hubo contagios que incluso le costaron la vida al senador Joel Medina. El Director de Epidemiología, José Luis Alomía, afirma que no hay evidencias de que fue en esa sesión donde surgió el brote, pero la alerta sobre el caso y el aislamiento del Poder Legislativo es una realidad…La decisión de desocupar el penal de Santa María Ixcotel fue del sonorense Alfonso Durazo como parte de su programa de mejorar las condiciones de la población penitenciaria del país, reconoció el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y también que el predio es propiedad de la secretaría de la Defensa Nacional; le faltó reconocer que el nuevo penal a donde fueron enviados los reclusos fue construido por el ex gobernador Gabino Cue. Esto luego de que se rumoró que en esos terrenos, rumbo a El Tule, serían destinados a un complejo habitacional como se acostumbran los negocios en la clase gobernante o a una Universidad; el destino del mismo lo definirá la secretaría de la Defensa Nacional, aunque algunos funcionarios locales oportunistas atribuyeron o atribuyen a la actual administración de tal medida, de la desocupación del penal. Sólo fueron para la foto…La Alianza Federalista de gobernadores del norte del país amenaza en serio con la ruptura del Pacto Federal y se considera que no es alejada tal decisión, luego del clima adverso que recibió el presidente López Obrador en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca tiene mucho que decir acerca del clima hostil al tabasqueño…Permaneció doce horas en territorio quintanarroense el huracán ’Zeta’ para cuyo meteoro el gobernador Carlos Joaquín instrumentó medidas de prevención con el desalojo de comunidades en riesgo y refugios; afortunadamente no pasó a mayores…

[email protected]o.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista