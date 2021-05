Tepeapulco, Hgo., 8 de Mayo de 2021.



SARA HERNÁNDEZ APUESTA POR LA SALUD DE CALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES



En Tepeapulco, más de 50 adultos mayores con la firme intención de ser escuchados, tuvieron un encuentro con la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Hernández.



En este encuentro, la candidata a la diputación local por el distrito XVIII, agradeció el gran interés que tuvieron por conocer y abonar a su proyecto, recalcando que, a pesar de ser el sector de mayor edad, son quienes han demostrado más energía para la construcción de propuestas de las cuales Sara Hernández será su voz en la cámara de diputados.



En el evento protocolario, los adultos refirieron a Sara Hernández, no dejar en descuido la salud de las personas mayores, pues para ellos de nada sirve tener un programa del que reciben aproximadamente 1300 pesos mensuales, cuando atender una enfermedad implica un gasto 3 veces mayor a eso.



Al respecto, Sara Hernández respondió ’Este mismo problema lo he vivido con mi abuela, es por esto que yo apostaré por la salud de todos los adultos mayores de nuestro estado, porque el dinero de los actuales programas no sirven de nada cuando se trata de afrontar una enfermedad, anteriormente el seguro popular les servía para atender los problemas de salud sin verse afectados económicamente, pero al desaparecerlo y sumándole el recorte presupuestal de más de 2 mil millones de pesos que permitieron los actuales diputados a Hidalgo, el tema de salud ha sido desprotegido. Y sí ¡Vamos por Salud de Calidad para las personas adultas mayores!