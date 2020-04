SAT envía mensaje; si no respondes no te devolverá tu dinero

Pese a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prometió devolver el saldo a favor a los contribuyentes en máximo tres días, miles se quejan de que no lo han recibido después de haber presentado su declaración anual hace semanas.

Ante esto, el SAT anunció que ha enviado un mensaje a los contribuyentes infrmando sobre inconsistencias en el proceso, lo que impedido efectuar la devolución.

"Verifica tu CLABE, ya que no fue posible efectuar el depósito de tu devolución. Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: En caso de ser autorizado el saldo a favor, adjunta tu estado de cuenta bancario con antigüedad no mayor a dos meses que esté a tu nombre y que contenga el número de la CLABE referida", dice el mensaje.

Si ya presentaste tu declaración pero no te han devuelto tu saldo a favor, es posible que tengas un mensaje del SAT titulado "Inconsistencias en cuenta CLABE declarada" en tu buzón tributario. Sólo debes seguir estos pasos para verificar:

Pasos a seguir

• Ingresa al portal del SAT con tu cuenta y contraseña

• Revisa tu buzón tributario

• Si tienes el mensaje, respóndelo adjuntando un estado de cuenta donde se indice la cuenta CLABE, el CER y la KEY (certificado y llave), que debieron darte en una USB al momento de inscribirte en el SAT

• Envía los documentos solicitados

¿Qué hacer si no cumples con los requisitos?

Si no cuentas con alguno de los documentos requeridos, debes solicitar una cita ante el SAT y acudir a alguna de sus oficinas con una UBS, comprobante de domicilio, RFC, CURP y credencial INE.

Será necesario seguir este proceso para que el SAT te devuelva tu saldo a favor lo más pronto posible.



Fuente: Reforma