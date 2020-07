SAT investigará a columnistas que usaron facturas falsas: AMLO

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México 7 de julio de 2020. El día de ayer en conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno sí investiga a periodistas -en especial columnistas- que en sus declaraciones de impuestos han hecho uso de facturas falsas, que se podría configurar como el delito de defraudación fiscal.



«¿Qué quieren que les comente nuevo? Que muchos de estos expertos en medios de comunicación, formadores de opinión, pagaban impuestos con facturas falsas…lo he dicho en otras ocasiones, recibían hasta 1 millón de pesos mensuales algunos columnistas»



A pesar de que se acabó el chayote, el presidente comentó que aún así siguen teniendo ingresos, porque al atacarlo, para ellos es un negocio lucrativo. Advirtió que está buscando la manera de que cooperen:



«¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso, entonces deberían de cooperar en algo. Que sigan atacando, pero que de lo que les pagan -porque es prensa vendida o alquilada- que ayuden en algo; o sea, si son, ya no 1 millón, pero 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa y ya con eso mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando’



No es la primera vez que el presidente se refiere a periodistas que utilizaban facturas falsas, en la conferencia del 23 de junio, junto a la titular del SAT Raquel Buenrostro, encargada de la operación contra las factureras, el presidente afirmó:



«¿Por qué lo hacemos? Porque no podemos ser cómplices, no podemos encubrir a nadie. Imagínense si la directora del SAT, Raquel Buenrostro, que es una mujer recta, íntegra, honesta, incorruptible , por eso está ahí, le informa al presidente, o el procurador fiscal que existe esto y no hacemos nada, pues estamos nosotros encubriendo»



«También por eso ofrezco disculpa por las molestias que pueda causar esta acción. Ojalá y comprendan que es mi deber, es mi responsabilidad y esto es parte del cambio. Todo esto nos va a ayudar mucho para que actuemos con rectitud, con integridad, con el compromiso de que los impuestos no se van a utilizar para hacer rico a nadie como era antes, que se hacían inmensamente ricos los servidores públicos, que apenas llegaban a los cargos de gobierno y empezaban a amasar grandes fortunas. Eso ya no’



En esa misma conferencia, tanto el presidente como la directora del SAT indicaron que se actuará de buena fe, asumiendo que los contribuyentes que hicieron uso de facturas falsas no sabían que incurrían en delitos graves. No obstante, si en 3 meses esos contribuyentes (incluidos medios y columnistas) no regularizan su situación, se les abrirán procesos penales que los podrían llevar varios años a la cárcel.