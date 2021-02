Saturación de registros para vacunas anti-covid es la primera vez que existe a la baja: López-Gatell

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 3, FEBRERO. 2021,12:20 HRS.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA;

SECRETARIA DE RELACIONES (SRE)

GOBIERNO CdMX;

GOBIERNO DE MEXICO



El subsecretario de Salud dijo que la página estará abierta de forma permanente, las 24 horas del día, por lo que pidió intentar hacer el registro nuevamente.



Hugo López-Gatell, dijo que la saturación en la página de registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra el coronavirus, es una muestra del entusiasmo y la expectativa que tiene la población para obtener las dosis.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, indicó que, en su primer día, la plataforma recibió miles de consultas "de una forma histórica e inusual", por lo que ya se trabaja en su expansión.



"Se abrió la plataforma porque no se sostenía, debe quedar claro, es impresionante, refleja la expectativa pública el entusiasmo de ser vacunados en salud es sumamente positivo.





Las vacunas son eficaces efectivas necesarias para proteger masivamente a poblaciones", dijo.



Aseguró que todas las personas tendrán acceso a la vacuna, pues se han adquirido suficientes dosis, que se obtendrán conforme a su fabricación y distribución.



Asimismo, indicó que quienes que no puedan registrarse en la plataforma no deben de preocuparse, ya que estará abierta de forma permanente, las 24 horas del día.



"La plataforma no debe preocupar, está abierta de manera permanente, inténtelo nuevamente en próximos días será más eficiente el registro.

"Si no puede seguirá abierta, no tiene límite, 24 horas, desde luego las personas tienen que ser registradas", comentó.



Destacó que el orden del registro no influye en la asignación del turno para recibir la vacuna y resaltó que las personas sin CURP también podrán registrarse una vez que lo obtengan.



"Las personas extranjeras o connacionales que no tengan CURP, es una pequeña proporción, no debe preocupar, quien no tenga CURP la puede obtener y registrarse.





"El orden de registro no es el orden de vacunación, no sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes, el avance de la vacunación estará programado con igual prioridad a 32 entidades", afirmó.