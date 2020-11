Saturan Acapulco pese a rebrotes de Covid-19

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO. Las playas de Acapulco se llenaron de turistas por el fin de semana largo con motivo del Día de Muertos y en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia por Covid-19.



Los paseantes llegaron al puerto en grupos numerosos, tanto en autobuses rentados como en autos particulares. En un recorrido por las tres zonas de Acapulco: Diamante, Dorada y Tradicional se constató que en playas, balnearios y en la Costera Miguel Alemán la mayoría de los visitantes no portaban cubrebocas ni tomaban sana distancia.



Cientos de niños, jóvenes y adultos mayores se congregaron en la tradicional playa de Caleta, en el Zócalo, en los embarcaderos de yates y lanchas de fondo de cristal, incluso los prestadores de servicios turísticos tampoco portaban cubrebocas ni atender las medidas sanitarias para evitar contagios.



Las embarcaciones de recreo no respetaron el aforo máximo de 40 por ciento que impuso el gobierno estatal, ya que se vieron llenas de personas, lo cual representa un peligro para los visitantes y locales que acuden a las playas durante este fin de semana. Tampoco se observaron operativos por parte del municipio como lo anunció la alcaldesa Adela Román Ocampo.



En el área Diamante se detectó que no había vigilancia ni personal de salud dando recomendaciones, por lo que los turistas hicieron lo que quisieron, sobre todo en zonas de Puerto Marqués y Revolcadero, donde además introducían bebidas alcohólicas en hieleras, lo que está prohibido, y no había una buena distancia entre las mesas y sombrillas puestas por los restauranteros.



Ayer, el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, advirtió que debido a la gran cantidad de gente que llega los fines de semana y puentes vacacionales los contagios y las hospitalizaciones han aumentado desde agosto, cuando se inició la reapertura de todos los negocios no esenciales como bares y restaurantes.



Con la finalidad de hacer conciencia de la prevención sanitaria que se debe de tener para evitar más contagios del Covid-19, autoridades de Salud, Turismo y del DIF municipal pusieron en marcha una jornada informativa en toda la costera Miguel Alemán.



Se instalaron brigadas informativas sobre el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia que deben cumplir turistas y acapulqueños durante este puente largo.



El secretario de turismo municipal, José Luis Basilio, dijo que durante todo el fin de semana se recorrerá la zona turística para vigilar que los turistas respeten las medidas sanitarias, para mitigar los contagios.



Fuente: El Sol de Acapulco