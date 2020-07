Save The Children propone cinco acciones para disminuir la trata de personas

Ciudad de México, a 29 de julio.-Las niñas, niños y adolescentes representan una cuarta parte de las víctimas de trata

La trata de personas no cuenta con datos actualizados, presupuestos suficientes o programas integrales que contribuyan a su disminución

Save the Children hace un llamado al Estado Mexicano para reforzar las acciones de prevención, erradicación, combate y sanción del delito de trata de personas



Ciudad de México, 29 de julio de 2020. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, Save the Children propone cinco acciones para prevenir, erradicar, combatir y sancionar el delito de trata de personas, especialmente en niñas, niños y adolescentes.



La trata de personas es un delito que, por medio del engaño, abuso de poder, fuerza física o moral deriva en la servidumbre, explotación sexual o laboral, mendicidad forzada y tráfico de órganos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el delito afecta singularmente a niñas, niños y adolescentes quienes conforman más de una cuarta parte de las víctimas totales.



Cabe señalar que, si bien cualquier persona puede resultar agraviada de este delito -sin importar su situación económica, social o cultural-, los factores que hacen que niñas, niños y adolescentes sean más propensos se remiten a condiciones como la pobreza, la desigualdad de género, la baja tasa de matriculación escolar, la migración, el desplazamiento forzado, los desastres humanitarios y los conflictos armados.



En el contexto del COVID-19, los riesgos para este grupo incrementan debido a la pérdida de fuentes de empleo o de apoyos sociales dentro del núcleo familiar; asimismo, para quienes se encuentran en circunstancias de movilidad humana o de exclusión social, los peligros a ser sometidos a situaciones de esclavitud, trabajos peligrosos, ser separados de su familia o abandonados, pueden ser frecuentes por la invisibilidad social en la que suelen encontrarse.



De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las medidas de contención del coronavirus afectan procedimientos legales, presupuestos para la prevención y combate de este delito y, las limitaciones en cuanto a la capacidad de los albergues que atienden a víctimas, ocasiona que quienes ya se encuentran en redes de trata no puedan escapar o encontrar ayuda, por lo que la atención a las víctimas y la operación de las estructuras de apoyo gubernamentales y de la sociedad civil deben mantenerse en operación y con recursos suficientes.



En este sentido, se reconoce que en México existen avances normativos importantes como la publicación en 2012 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; así como de la creación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.



Sin embargo, siguen existiendo pendientes que no permiten identificar claramente cuáles son los mecanismos de enganche, tampoco se cuentan con datos actualizados sobre cómo esta práctica está afectando a niñas, niños y adolescentes, y no existen presupuestos suficientes o programas integrales que fortalezcan y encausen las acciones de prevención del delito, identificación de víctimas, así como su protección y rehabilitación.



En virtud de lo anterior, desde Save the Children advertimos que los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo, sobre todo, para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, como las y los trabajadores, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, por lo que en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas proponemos cinco acciones para disminuir la trata de personas en nuestro país:

Realizar las adecuaciones legislativas que permitan sancionar e identificar claramente a los tratantes, así como visibilizar en las legislaciones y programas, la trata de niñas y niños, para definir acciones focalizadas en este sector de la población.

Definir acciones programáticas concretas que atiendan las causas y prevengan los mecanismos de enganche, a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial, desde el enfoque de los derechos humanos.

Fortalecer los recursos económicos, materiales, humanos y de capacidad técnica de las instituciones encargadas de proteger, prevenir e investigar los delitos de trata de personas, y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran en este esfuerzo.

Mantener actualizadas y públicas las bases de datos con el propósito de generar estadísticas para la elaboración de diagnósticos y políticas públicas.

Diseñar un protocolo de reinserción social y restitución de derechos para la niñez y adolescencia víctima de la trata de personas con la finalidad de garantizar el derecho a la reparación de víctimas.



En este sentido, hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para cumplir con la obligación de prevenir y eliminar la trata de niñas, niños y adolescentes en el país y también exhortamos a la sociedad y al sector privado para denunciar y contribuir en la prevención y erradicación de la trata de niñas, niños y adolescentes.