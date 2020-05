Save the Children y Peppa Pig unen esfuerzos por la niñez mexicana

CDMX, 4 de mayo de 2020-. La crisis sanitaria ha provocado que millones de niñas y niños permanezcan en sus casas sin tener acceso a medios educativos y actividades de recreación. En respuesta, Save the Children y Peppa Pig unen esfuerzos para apoyar a la niñez en el periodo de confinamiento difundiendo materiales didácticos y educativos.



Peppa Pig aparecerá en los canales digitales y sitio web de Save the Children animando a niñas y niños a participar en diversas actividades como hacer dragones, castillos, títeres, manualidades, un rincón de lectura y más. Además, alentará a niñas y niños a lavarse las manos adecuadamente y dará consejos sobre la mejor higiene en esta temporada.



’Estamos muy felices de que Peppa Pig se sume en un esfuerzo muy importante para brindar información y contenidos amigables para niñas y niños de la primera infancia, estamos seguras que muchos estarán muy contentos aprender y jugar con su personaje favorito’, afirmó Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México.



Cada semana, a partir del 4 de mayo y hasta el 31 de julio, las y los usuarios digitales podrán descargar los entretenidos materiales de Peppa Pig en el micrositio apoyo.savethechildren.mx/peppa-pig y podrán consultarlos en el Facebook e Instagram de la organización.



Con esta alianza se pretende llegar a más de 100,000 niñas y niños y por su puesto a padres, madres de familia y cuidadores.