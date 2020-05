Sbastían Córdova listo para Europa

Uno de los jugadores más prometedores que ha dado recientemente la cantera americanista ha sido Sebastián Córdova, quien con sus condiciones al ataque ha mostrado mucho potencial, ganándose el visto bueno de otros americanistas reconocidos como Carlos Reinoso. Sin embargo, a pesar de llevar poco tiempo como titular en el Primer Equipo, el ya piensa muy en grande.

Si bien asegura que será paciente esperando su oportunidad, Córdova ya piensa en emigrar a Europa, asegurando que se siente listo para estar en el máximo nivel del fútbol a nivel mundial. Además, dejó en claro que quiere estar en una liga de máximo nivel, pues afirmó que le gustaría llegar a Inglaterra, Italia o España. Eso sí, confesó que de momento no hay ningún acercamiento formal.

’Yo creo que son puros rumores, no me ha llegado nada a mí, y pues de equipos que me gustaría ir, me gustaría jugar en Inglaterra, Italia o España. Todo es un proceso y al equipo que venga será el mejor para tener un mejor desarrollo allá.’

Incluso, en meses recientes se rumoró el Manchester United estaba interesado en el canterano azulcrema, aunque de momento no se ha dado ningún acercamiento entre la directiva de los Red Devils y las Águilas, por lo que habrá que ver si en el futuro llega a haber algún acercamiento ya sea de este o de otro equipo europeo.