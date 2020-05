Se acaba ciclo escolar en Hidalgo, sólo serán evaluados los menores

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, informó que debido a las condiciones actuales por la crisis sanitaria, no podrán retomar las clases presenciales del ciclo 2019-2020, por lo que analizarán las medidas para que los alumnos sean evaluados.



El gobernador describió que el estado se encuentra desfasado un mes respecto al resto del país, ya que el primer positivo de Covid-19 se confirmó cuatro semanas después que en la Ciudad de México.



Fayad enfatizó que los próximos 15 días son cruciales para el estado, pues si no se aplana la curva de contagios, el sistema de salud colapsará.



’Traemos campaña, le pusimos tapabocas a los monumentos, traemos carteles del Santo con tapabocas, estamos haciendo canciones, si no tomamos conciencia de que no estamos de vacaciones, nos va a tropellar esta epidemia y la crisis y si nos quedamos en casa, vamos a aplanar la cura, vamos a frenar el número de casos’, señaló.



’Entonces, antes de junio es imposible que levantemos medidas en Hidalgo’, sostuvo Fayad Meneses, quien dijo que el próximo mes se evaluará el regreso a las clases; no obstante, descartó que esto ocurra en junio.



Comentó que la suspensión del ciclo escolar es una situación que ya había abordado con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien el pasado 6 de mayo previó que en Hidalgo se alargaría la Jornada Nacional de Sana Distancia.



’Podemos tener hasta 3 mil 500 muertos si no nos aplicamos todos con las medidas que tenemos que tomar’, agregó el mandatario hidalguense, al indicar que no se regresaría a clases presenciales. CRITERIO