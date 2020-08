Se acabó. EU ya se cansó de los besos y los abrazos y decidió actuar

• Y cayó ’El Marro’, ¿sigue ’El Mencho’?

La captura de ’El Marro’ despide un fuerte aroma de la inteligencia estadounidense. Para su detención se usó un dron israelí tipo MQ-9 Reaper, considerado como el más letal y efectivo, y que sólo puede ser usado bajo permiso y control de EU.



Sólo ellos tienen la tecnología, y sólo ellos saben usarla.



Quizá este dron fue el utilizado el 3 de enero de 2020 para ejecutar en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, Irak, al muy poderoso y muy popular general iraní Qasem Soleimani, líder de la inteligencia iraní, y el que un mes después en Yemen aniquiló a Al Rimi que lideraba la rama de Al Qaeda en la región y que era el principal generador de actos terroristas en la península Arábiga.



Como sea, esta es la primera vez que la inteligencia estadounidense utiliza este dron israelí en tareas contra cárteles mexicanos y latinoamericanos.



El mensaje directo de Washington es de que se terminó en México la política lopezobradorista de abrazos y besos en el combate a cárteles y delincuencia organizada. Y de que estos cárteles ya comenzaron a ser considerados por Washington como grupos terroristas. Y de que no van a pedir permiso para usar estos drones en México.



En este contexto, todo indica que la captura de ’El Marro’ fue un ensayo exitoso en el inicio de un operativos de mayor alcance, como la captura o exterminio de ’El Mencho’, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación -quien en semanas recientes ha generado videos con gran equipamiento y armamento, retando ya no al gobierno o a las Fuerzas Armadas de México, sino a las de EU-, con presencia no sólo en Estados Unidos sino en otros 23 países del mundo.



Y contra los líderes del Cártel del Golfo, liderado ahora por los herederos de ’El Chapo’, Joaquín Guzmán, los hijos de su primera esposa, Alejandrina Salazar, conocidos como ’Los Chapitos’, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.



Y, obvio, contra el más antiguo jefe narco en México ’El Mayo’ Zambada.



José Antonio Yépez Ortiz, ’El Marro’, si bien era un factor de preocupación en el centro del país, no era con mucho el peor de los problemas de seguridad de México, ni para EU.



Esos son, ’El Mencho’, ’El Mayo’ y ’Los Chapitos’. Y los que producen y distribuyen en calles de Estados Unidos la heroína que se produce en la sierra oaxaqueña y guerrerense -esa en la que andaban metidos los 43 de Ayotzinapa-, y los que producen fentanilo dicen 50 veces más adictiva y poderosa, destructiva que la heroína y que está produciendo estragos entre los norteamericanos y sobre los que no hace nada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Besos y abrazos, Sí como chingados no. Drones, dijo ahora Donald Trump.



Y mandó un el MQ-9 Reaper, de 84 kilos de peso y es el más letal y efectivo, que tiene 24 horas de capacidad de vuelo a una velocidad de quizá 150 kilómetros por hora y que alcanza una altura desde la cual no puede ser visto ni localizado mientras que activa un complejo sistema de cámaras retráctiles montadas en un cardán, estabilizadas digitalmente y que operan con un sistema electro-óptico de alta resolución, que hace detecciones vía cambio de temperatura y con rayos infrarrojos, que ’ven’ en la oscuridad, y transmiten vídeo en tiempo real.



Estas cámaras no se venden. Sólo pueden ser usadas bajo permiso y control de Estados Unidos. Así, Washington no sólo mantiene bajo su control todas las operaciones de inteligencia que se realicen con ellas para evitar que puedan caer en ’otras mano’.



O sea, Washington está hoy bajo el control de las operaciones de inteligencia del gobierno de López Obrador.



Y, como afirmo, EU ya se hartó de esa utopía lopezobradorista de que la delincuencia y la droga se va a acabar con abrazos y besos, y/o con saludos de mano a las mamás o abuelas de los malos más malos de México.



Inicia agosto, mes de efervescencia en el Congreso



En los hechos, dentro del marco de la captura de ’El Marro’ y las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el México que ¿gobierna? ya tocó fondo y va franco hacia su recuperación económica, los liderazgos de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados comenzaron a vivir los jaloneos no sólo para avanzar en una agenda legislativa muy complicada sino para decidir quienes quedan en las presidencias de ambos recintos.



En los dos casos, los grupos que presionan tienen el mismo origen: los duros encabezados por Martí Batres y Dolores Padierna, detrás de quienes se mueve el grupo de Yeidckol Polevnsky.



En la agenda legislativa entre todos los temas pendientes quedan por tramitar las reformas a la Ley de Hacienda y Responsabilidad Presupuestal y la iniciativa para la desaparición de todos los fondos financieros a fin de darle esos recursos al manejo discrecional de Andrés Manuel López Obrador.



La urgencia por sacar adelante esos dos asuntos advierte entre opositores la idea de que López Obrador ya no tiene dinero para sacar adelante sus programas de reparto de recursos directos que sólo crean clientela electoral, afirman.



Dentro de esta suspicacia los opositores circulan por redes sociales un recuadro en el que se advierte que de los 279,770 millones de pesos que le dejó en caja Enrique Peña Nieto a AMLO en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, el tabasqueño se ’quemó’ en 2019 un total de 121,226 millones y en lo que va de 2020, otros 91,226, para dejar ya apenas 30 mil millones libres que seguro se va a terminar antes de diciembre.



Monreal: sacamos siete temas importantes



Una respuesta a todo esto la da Ricardo Monreal, quien en un mensaje de fin de semana explicó que durante el extraordinario se sacaron adelante siete asuntos ’fundamentales para la vida pública del país’.



Uno a uno, señala el líder de Morena en el Senado, ’le permitirán al presidente López Obrador enfrentar con éxito, o con la mayor efectividad las consecuencias de esta pandemia, tan violenta, tan dolorosa tan trágica que es la Covid-19’.



El mayor logro de los senadores, dijo, fue la aprobación de la autorización de la Ley de Adquisiciones, que reformó el marco legal para que el gobierno pueda tener la posibilidad de adquirir medicamentos a mejor precio, dentro o fuera del país, en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas.



Monreal enfatizó además que otro logro del extraordinario fue avanzar en la ley reglamentaria del 19 constitucional, para hacer aplicables los delitos electorales de corrupción y del llamado huachicoleo.



Otros temas tramitados fueron el nombramiento de nuevos embajadores de México y el del Director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para darle seguimiento a la instrumentación del T-MEC entre México Estados Unidos y Canadá.



Los pillos no descansan ni duermen



Tal lo pudieron comprobar en días anteriores algunos senadores quienes se vieron invadidos por bribones que, aun en medio de la pandemia, comenzaron a hacer llamadas fraudulentas en nombre de algunos legisladores y del propio Senado para pedir apoyos económicos contra la Covid-19.



’¡¡Nada más falso!!,’, lo de esa petición, advirtieron Mónica Fernández, presidenta del Senado y el zacatecano Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, al indicar que nadie en la cámara alta está solicitando donativos para esa causa ni ninguna otra.



Y pidieron a la población además no caer en el engaño de estas llamadas fraudulentas, ’no se dejen engañar por quienes quieren abusar de la buena fe de los mexicanos’.





