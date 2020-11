Se acerca el Buen Fin, las ofertas y descuentos se realizarán del 9 al 20 de noviembre: Condusef

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 06, 2020, 11:08 hrs.

CONDUSEF

ECONOMIA

GOBIERNO DE MEXICO





Las ofertas y descuentos del décimo Buen Fin se realizarán del 9 al 20 de noviembre, es decir, se amplía de 4 a 12 días a fin de evitar aglomeraciones, y se prevé que en esta ocasión alrededor del 70% se realice en ventas directas del comercio y el 30% del consumo se efectúe a través del comercio electrónico, sobre todo por el fuerte impulso que han tenido los medios de pago digitales motivados por la sana distancia.



La Secretaría de Economía y los gremios organizadores del Buen Fin, señalaron que lo que se busca es apoyar a la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar la formalidad por medio de promociones y reducciones significativas en los precios de diversos bienes y servicios.



En este sentido, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció que la bolsa a repartir en el sorteo fiscal será similar a la del año pasado de 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones se repartirán entre los consumidores que hagan sus compras con tarjetas de crédito y débito durante el periodo de ofertas, y la diferencia será para los pequeños comercios, los cuales deben registrarse en la plataforma del programa dispuesta por la autoridad fiscal.



Además, en este sorteo habrá dos premios mayores de 250 mil pesos, uno para los compradores y otro para los pequeños comercios.



El año pasado durante el Buen Fin se realizaron ventas globales por alrededor de 110 mil millones de pesos, de las cuales el 63% se operó a través de tarjetas de crédito y débito, con un importe aproximado de 69 mil 200 millones de pesos.



Ventas realizadas en El Buen Fin

(Millones de pesos)

Edición Ventas con tarjetas Tarjeta de Crédito Tarjeta de Débito Part. % de la tarjeta de crédito

2011 17 678 10 625 7 053 60.1

2012 26 587 16 469 10 118 61.9

2013 31 176 18 489 12 687 59.3

2014 32 045 17 821 14 224 55.6

2015 40 900 23 200 17 700 56.7

2016 48 730 28 848 19 882 59.2

2017 53 958 30 700 23 258 55.0

2018 61 845 33 211 28 634 53.7

2019 69 200 40 136 29 064 52.0

Var. % anual 11.9 20.8 1.5



En ese año, las compras con tarjetas de crédito se vieron impulsadas por las ofertas y promociones que realizaron diferentes emisores en términos de beneficios adicionales, tales como meses sin intereses, generación de puntos, millas, premios o descuentos, entre otros.



Por ello, se estima que del total de las operaciones de compra realizadas con tarjeta de crédito durante el Buen Fin, el 46.5% fue a meses sin intereses, hasta en plazos de 6 y 12 meses.



Valor de las compras a Meses Sin Intereses

con Tarjeta de Crédito

(Millones de pesos)

Edición Tarjeta de Crédito Valor de las compras a meses sin intereses % de las compras a meses sin intereses

2010 4 537 1 180 26.0

2011 10 625 3 719 35.0

2012 16 469 6 905 42.0

2013 18 489 7 550 40.8

2014 17 821 6 840 38.4

2015 23 200 9 953 42.9

2016 28 848 11 972 41.5

2017 30 700 13 508 44.0

2018 33 211 16 971 51.1

2019 40 136 18 663 46.5

Var. % anual 20.8 10.0



Si piensas adquirir productos durante el Buen Fin, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) te da las siguientes recomendaciones:



• Elabora un presupuesto para definir claramente qué necesitas adquirir.

• Verifica precios, para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no.

• Aprovecha las promociones u ofertas, más que los meses sin intereses, pagar de contado o débito tiene sus ventajas: no comprometes tus ingresos futuros y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago.

• Conoce tu capacidad de pago, para no incumplir con los pagos mensuales de la deuda que adquieras. No es recomendable comprometer más del 30% de tu ingreso.

• En compras a meses sin intereses, procura adquirir bienes duraderos cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más allá del plazo de la deuda y cuida no exceder la capacidad de pago por utilizar esta opción.

• No pongas en riesgo tus finanzas por adquirir deudas, cuando aún estás pagando artículos del pasado ’Buen Fin’: recuerda, muchos pagos "chiquitos" hacen uno grande.

• Los "no totaleros", deben tener presente que las promociones a meses sin intereses son adicionales al pago mínimo que tienen que realizar mensualmente.

• Es importante verificar que se haga válida la promoción al momento de firmar el voucher, que el importe sea correcto y refleje la promoción elegida.

• Guarda los vouchers para cualquier aclaración y revisa el estado de cuenta en diciembre para verificar que todas tus compras estén registradas correctamente; en caso de movimientos no reconocidos, acude a la CONDUSEF.

• Al pagar con tarjeta de débito o crédito, solicita que se haga la operación en la Terminal Punto de Venta (TPV) estando presente, así evitarás que puedan clonar el plástico o hacer cargos indebidos.

• Realiza tus compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad ’https://’ y un candado cerrado en la barra de direcciones.

• Si realizas compras en línea, verifica del comercio: la dirección, teléfonos, políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información.

• Consulta el Micrositio de Comercio Electrónico de la CONDUSEF para conocer más sobre las compras en línea: https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=comercio-electronico



Para cualquier duda o consulta adicional, comunícate al Centro de Atención Telefónica 55 53 400 999 o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx. También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: @condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.