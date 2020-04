Se acercan tiempos violentos

En ocasiones los políticos tienen tal aislamiento y son controlados por sus miedos o por sus ocurrencias que no se dan cuenta de que los que en verdad le ’meten ideas en la cabeza’ son todos aquellos que quieren tenerlos aislados y dependientes de su grupo. Lo debería saber el presidente: NADIE QUIERE QUE FRACASE, NI NADIE QUIERE QUE SE LO LLEVE EL TREN, HASTA ALLÁ, EN SU RANCHO DE CHIAPAS: La Chingada.



Seguramente que no fueron pocos los que le metieron los miedos de que las protestas femeninas no tenían otra intención que dañar su imagen, alegando que muchos ’fifís’ y reaccionarios se encubrían bajo los faldones del feminismo, de tal suerte esto es cierto que incluso no faltaron los que impusieron las condiciones a su esposa para que en vez de mantener su postura de apoyo a las mujeres y de apoyo a la huelga sin ellas, EL NUEVE NADIE SE MUEVE, pues dieron vuelta al asunto y quisieron mostrarlo como un enorme apoyo al gobierno, cuando en la realidad nadie pensaba más que alguno que otro idiotizado y dogmatizado en contra de AMLO que con ello lo podrían tirar y bueno, pues, no estuvieron tan fuera de sitio porque los mismos compañeros y aliados de AMLO cayeron en el garlito y en el engaño.



Las mujeres pelean por su vida y por su respeto, no andan en las pendejadas de buscar puestos y presupuestos, salvo algunas ligadas al cerrado grupo de AMLO que no dejan pasar huarache sin darle pisotón. Hay incluso familias ligadas en grupo al cerrado círculo de AMLO y no andan en búsqueda de una vida mejor para todos, sino en la búsqueda de una vida mejor para ellos y lo han logrado, por ello, mantienen las puertas cerradas y se juegan al mejor postor.



Los grandes capitalistas, dueños de las empresas y de los bancos y los comercios en el país siguen siendo parte del poderoso grupo del neoliberalismo, la lucha contra ellos ha sido de saliva y de boca, pero no los han tocado, al contrario, siguen haciendo negocios enormes por medio de los fondos y recursos públicos para que mantengan los negocios privados. Los grandes multimillonarios por supuesto no quieren cambiar el sistema y menos hacerlo para el bienestar de todos sino para conservar sus ingresos y sus negocios, que cada quién se rasque con sus uñas, y por esa razón AMLO dice que hay que mantener una buena relación con ellos para que no generen olas y menos hagan acciones que atenten contra su mandato y gobierno, pero a los que menos les importa y les interesa dañar a AMLO, es a esos grandes capitalistas porque ellos siguen jodiendo y ganando como en los viejos tiempos, así que en la realidad no hay de qué preocuparse, que se preocupen los jodidos, porque cuando no tengan recursos pues solamente tienen libre el camino al panteón si es que tienen para pagar los servicios funerarios, sino pues se joden y se chingan para la fosa común.



La crisis es real, la crisis económica no solamente afecta el sector petrolero, nos afecta ya a todos, no hay producción porque la masa enorme de la producción industrial en el país está ligada a los grandes consorcios internacionales y solamente producimos las partes que ellos requieren no todo el producto, y así pues nos traen jodidos porque nos pagan de acuerdo a la producción que ellos quieren que generemos y no más, porque dependemos de ellos y no somos libre productores de piezas o productos industrializados. Así que nos jodemos, si ellos no producen pues nosotros menos y tendremos desocupación y graves daños a las familias y a las empresas.



En la producción agroalimentaria la mayor cantidad está destinada a la exportación y de un momento a la actualidad tendremos demanda, pero en las vías de cerrar fronteras por el coronavirus pues nos joderemos y pues a ver qué hacemos con esa producción que es de exportación pero no para el consumo nacional, nosotros dejamos de producir, frijol, arroz, maíz, lo que en realidad comemos y consumimos y lo importamos, porque es un gran negocio que deja a muchos multimillonarios al comprar en el extranjero lo que antes producíamos, y pues nadie controla ni sabe cómo se realizan esas importaciones de alimentos y solamente recordemos los grandes negocios de Raúl Salinas de Gortari o los que hicieron en su momento los operadores de Echeverría, Miguel de la Madrid, López Portillo. Salinas, Zedillo, Fox, Felipe Calderón y todos ellos prefirieron comprar alimentos que antes producíamos en vez de alentar la producción, porque ahí estaban los negocios, como hoy en día están, y pues a jodernos, a comprar caro para alimentarnos peor…



Las condiciones de malestar y de divisiones y confrontaciones entre los grupos sociales y la lucha abierta en contra de la llamada ’clase media’ que ha sostenido el gobierno, pues resultará en estos momentos como un gran conflicto social y económico que pude provocar serias confrontaciones al llegar a la violencia. Los grupos de la delincuencia organizada pues tienen ahora condiciones de confrontación mayores porque no hay un frente común que les haga frente y todos los esfuerzos en su contra vienen de los Estados Unidos pero no de las autoridades nacionales, en tales condiciones se podrían afectar a los grandes grupos que se van a ir polarizando en pequeños grupos que sostendrán los controles en los mercados y en los territorios para continuar operando. La realidad es que las fuerzas del gobierno apenas alcanzan para cubrir las zonas urbanas cercanas y no operan en las colonias marginadas ni en las zonas rurales donde se están enconchando los grupos de la delincuencia tal como lo vemos en los estados del país, incluso, los jefes de jefes ya no viven en las zonas urbanas, andan en los montes y los municipios que controlan a la fuerza con gran eficiencia y donde el gobierno ha perdido el control político, económico y paramilitar… así que estamos en la crisis y hay que ver que podremos hacer para limitar los daños, sino pues agárrense, porque serán tiempos difíciles y violentos…



