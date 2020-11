Redacción AN / LP

11 de noviembre 2020 6:49 pm

email

Se activan medidas por altas concentraciones de ozono en la ZMVM

Foto: Cuartoscuro



Debido a las altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó medidas para reducir la generación de contaminantes y reducir el riesgo de afectaciones a la salud.



A través de un comunicado, la dependencia presentó un listado de las restricciones a la circulación del transporte que entrarán en vigor a partir del jueves, entre las 5:00 a las 22:00 horas. No podrán circular:



Todos los vehículos con holograma de verificación 2.

Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación PAR y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2.

Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan.

Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación ’00’, ’0’ o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2.

LA CAMe precisó que las condiciones meteorológicas adversas favorecen la formación de ozono, propiciadas por intensa radiación solar y baja velocidad de viento, contribuyeron al estancamiento del contaminante.



’Por lo anterior y ante esta pandemia por la Covid-19, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, hace un llamado a la aplicación inmediata de las siguientes medidas con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y, con ello, reducir el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes que propician la formación de ozono’, expuso la CAMe.