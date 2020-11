Se activan medidas por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que se mantienen las medidas por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que indica que las condiciones para la dispersión de los contaminantes son desfavorables. Se recuerda que los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma ’Exento’.



