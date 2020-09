¿Se acuerdan de Quadri? ya tiró la máscara y pide votar por el PRI

Gabriel Quadri de la Torre, ex candidato a la presidencia opositor del actual gobierno, pide que regresen al poder lo que queda del PRD, el PAN y PRI.



En 2012 Gabriel Quadri fue el excandidato de Nueva Alianza, quien obtuvo menos votos que los votos nulos, siendo 1 millón 129,188 votos, equivalente a 2.3% del total de la elección; mientras que los votos nulos fueron 1 millón 191,057, que equivalen al 2.42%, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ocupando el último lugar de las preferencias electorales. Quadri pidió a sus rivales declinar a favor de su proyecto



’Si son intelectual y políticamente honestos y realmente aman a México, deben declinar por el mejor candidato de los cuatro en beneficio del país, y eso sí sería un verdadero acto de patriotismo’, dijo



Ahora pide en redes sociales como "acto de patriotismo" votar por el PRD, el PAN y PRI; usuarios de Twitter cuestionan qué tiene de patriótico votar por tales partidos.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Sr. Gabriel Quadri. Me puede explicar que tiene de patriótico votar por el PriAn? Que vuelvan al poder los que han saqueado a México por Décadas es patriótico? En serio? <a href="https://twitter.com/hashtag/MexicoLibreNoFue?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MexicoLibreNoFue</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CalderonAPrision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CalderonAPrision</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Margarinflas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Margarinflas</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JuicioaExpresidentes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JuicioaExpresidentes</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JuicioAExPresidentesYa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JuicioAExPresidentesYa</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FelizDomingo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FelizDomingo</a> <a href="https://t.co/FPJXPQ3QxB">pic.twitter.com/FPJXPQ3QxB</a></p>— El Coronavirus No nos va a vencer. Cuidémonos (@jesusji2012) <a href="https://twitter.com/jesusji2012/status/1302612533921099777?ref_src=twsrc%5Etfw">September 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Deber patriótico es acabar con los corruptos que quieren vivir como millonarios del erario, y tráfico de influencias. <br> Aqui incluyo a los que quieren formar nuevos partidos políticos. Bola de corruptos sinvergüenzas.</p>— Alejandra Susana distancia 💎🧘‍♀️ (@AleFerruzcaL) <a href="https://twitter.com/AleFerruzcaL/status/1302340536217620480?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Anteriormente Quadri ha demostrado ser un fiel detractor del actual gobierno, Tren Maya asevera que el tren va a destruir la selva, aunque se ha mostrado en múltiples ocasiones que el 95 por ciento del trazo pasará por derechos de vía existentes; es decir, que gran parte de la ruta se encuentra libre de árboles y vegetación, pues ya habían sido retiradas por gobiernos anteriores para permitir el paso de carreteras, tendidos eléctricos y líneas de ferrocarril.



También cabe mencionar que el ex candidato presidencial acusó al programa social Sembrando vida

de dar apoyos a las sembradores para deforestar árboles y para establecer una inumerable red político-electoral.



"Sembrando Vida podría estar generando incentivos para deforestar, pues entrega 5 mil pesos mensuales por cada 2.5 hectáreas incorporadas al programa, por lo cual los propietarios del campo talan estas superficies para hacerse acreedores", ’Es un despilfarro colosal de recursos del erario para establecer una vasta red político-electoral. El programa de marras carece de estudios de factibilidad y de estudios de mercado, indispensables estudios ecológicos y edafológicos, y de un obligado sistema de Ordenamiento Ecológico del Territorio. No existen (…) mecanismos creíbles de seguimiento, evaluación y reporte. Carece igualmente de criterios de conservación de la biodiversidad, corredores biológicos, y captura de carbono, y de sistemas adecuados de producción de plantas y de aseguramiento de supervivencia’,señala Quadri



Sin embargo el programa Sembrando vida, que a la fecha ha llegado a 424 mil sembradores en 19 estados, que conforman 13 mil 414 comunidades de aprendizaje campesino, esto es 13 mil 414 viveros comunitarios y cada vivero tiene una producción de 50 mil plantas; por lo que el próximo años alcanzarán mil 100 millones de plantas en las unidades de producción; siendo su objetivo ha sido reforestar y hacer productivas las parcelas de los beneficiarios. Con información de Daniel Serrano | REVOLUCIÓN 3.0