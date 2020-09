Se adelanta Subsecretario de Agricultura a renuncia

• Senador José Narro, lamenta decisión gubernamental



• Es por austeridad republicana anunciada por Presidente para enfrentar Covid-19



Con un mensaje a sus amigos, los agrónomos, el aún subsecretario de Agricultura de la Sader, Miguel García Winder, informa que, ’a partir del 1 de octubre dejo de servir como subsecretario de agricultura, han sido dos años muy intensos y de mucho aprendizaje , en los que he tratado de dar lo mejor de mí siempre, me voy con la frente en alto con la satisfacción de haber trabajado con honestidad...si me voy un poco triste porque no logré hacer el cambio que hubiese querido pero espero que alguna semilla se haya quedado en el camino...gracias a todos por su amistad, su comprensión y su apoyo.....saludos y salud’.



Lo confirma el Senador José Narro Céspedes –por medio de un video- mediante el cual lamenta que desaparezca esta principal subsecretaria de la Sader que, es la responsable de la Dirección General de Administración de Riesgos, de los riesgos sanitarios, muy importantes al igual en salud que, tienen mucho que ver con el tema alimentario de la población.



’Ahora, no sabemos qué va a pasar con el compañero Miguel García Winder, al desaparecer esta subsecretaria’, deploró el legislador morenista.



De esta forma, el todavía funcionario federal se adelanta a su renuncia por la desaparición de su área, que, también, es una de las responsables de llevar a cabo el ’Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio fiscal 2020’.



Como se recordará, en abril de este año, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su plan de austeridad republicana para enfrentar el Covid-19, uno de los 11 puntos, establece la desaparición de 10 subsecretarías.



Por ejemplo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el sexenio pasado se contaba con tres subsecretarías, pero desde el inicio de esta administración solo hay dos. Estas son las subsecretarías de Agricultura y la de Alimentación y Competitividad, la cual cambió a Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, dirigida por Víctor Suárez Carrera. La otrora subsecretaria de Desarrollo Rural ahora es la Coordinación General de Desarrollo Rural, con Salvador Fernández Rivera como responsable.



Miguel García Winder, es ingeniero agrónomo con especialidad en Zootecnia, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura de México; cuenta con una maestría en producción animal de la Universidad del Estado de Nebraska y con un Doctorado en Fisiología de la Reproducción de la Universidad de Virginia del Oeste, ambas en los Estados Unidos de América.



Durante su carrera profesional ha desempeñado diversos cargos dentro de la academia, el sector oficial, el sector privado y la cooperación internacional, y ha servido en diferentes comités y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la agricultura y a la ganadería.



Desde hace 12 años ha trabajado en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura donde ha fungido como Director de Agronegocios y Comercio, Director del Programa de Comercialización, Director del Programa de Competitividad Agroempresarial y, actualmente, se desempeña como Representante del IICA en los Estados Unidos y como Gerente del Centro para Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA) del propio IICA.



Ha sido asesor de diversas tesis de postgrado, publicado más de 40 artículos en revistas científicas. Ha servido en diversos puestos directivos de organizaciones, incluyendo ser presidente de la Asociación Mexicana de Producción Animal, ha representado al Instituto en diversos foros internacionales, incluyendo el G20.



Su interés actual se centra en lograr una agricultura competitiva y sustentable que ayude a reducir las inequidades sociales y mejore las condiciones de vida de la sociedad en general. Durante su carrera ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo y contribuciones a la agricultura y ganadería.



Ahora, hasta que se haga oficial la desaparición de la Subsecretaria, se sabrá si el agrónomo es reubicado o corrido.