Se adelanta uso de nuevo etiquetado

En el tema del nuevo etiquetado que advierta sobre la cantidad de sustancias que afectan la salud y rebasan las cantidades mínimas recomendables, que deberá entrar en vigor el 1° de octubre en todo el país, el Gobierno federal aplazó hasta diciembre la aplicación de sanciones y revisiones para quienes incumplan con este ordenamiento.

Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las secretarías de Salud y Economía detallaron que será hasta el 1 de diciembre cuando se apliquen sanciones administrativas, por lo cual la Cofepris y la Profeco no impondrán multas, clausura, arresto, suspensión, revocación, cancelación, prohibición de comercialización, inmovilización, aseguramiento, retiro del mercado o emisión de alertas sobre productos.

Se debe recordad que cambiará el sistema de etiquetado vigente consistente en mostrar porcentajes de azúcares totales, grasa saturada, otras grasas, sodio y calorías respecto a las cantidades recomendadas en una dieta de 2 mil kilocalorías, pero en el nuevo etiquetado todos los productos incluirán etiquetas con advertencias como ’Alto en calorías’, ’Alto en sodio’ y ’Alto en grasas saturadas’.

Además los empaques ya no deberán presentar, entre otros, personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos, juegos visuales o anuncios de redes sociales, ni podrán usar dibujos animados, celebridades, mascotas, elementos interactivos, y precisar si contienen productos peligrosos para los infantes, como cafeína y edulcorantes.

Pero muchas empresas no esperarán a esas fechas para cumplir con el nuevo ordenamiento y el nuevo etiquetado ya se presenta en algunos productos como chiles jalapeños, leche evaporada, mermelada y galletas, mismos que ya se encuentran a la venta en tiendas y supermercados.

Es de esperar que con el nuevo etiquetado bajen los altos niveles de obesidad, en particular de menores, condición que no tratarse debidamente a tiempo, después desencadena otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión, también resulta indispensable hacer conciencia entra la población de que resulta necesaria una sana alimentación.

Se tiene el ejemplo de las cajetillas de cigarros, a las cuales se les ha modificado su presentación, incluso con desagradables imágenes, pero sin reducir su consumo. Entonces deberá implementarse campañas para que los consumidores entiendan y comprendan el nuevo etiquetado, de lo contrario no se alcanzarán las metas de salud propuestas.