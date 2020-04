Se adelantó un grande del periodismo hidalguense: Don Anselmo Estrada

Estoy en contra de escribir maravillas de aquellos en cuya vida, la balanza se inclinó de lado opuesto a las virtudes. Pero Anselmo Estrada no fue uno de ellos, es de esas personas de las que vale la pena recordar: su paso por estas tierras pachuqueñas pues, no fue en balde y dejó muchas lecciones.



Periodista metódico y fino contador de historias, marcó a muchas generaciones con sus sugerencias y llamados de atención, los cuales fueron siempre precisos y en el ánimo de mejorar. Su escuela ortodoxa fue crítica hacia el poder y su columna ’La inocente polvorita’, una lección para quienes le seguíamos y reconocimos su trabajo.



Fueron seis décadas entregadas al periodismo, pero como los grandes, su aportación no se mide en tiempo sino en lo que hizo cuando dispuso de éste: compartió su conocimiento de manera desinteresada y con especial paciencia para los que de él requerimos mucho qué aprender.



Algunos tuvieron la fortuna de obtener sus consejos de forma más cercana, otros estuvimos un poco más alejados y aun así vio la forma de hacernos crecer, porque para él, el periodismo era un arte que se seguía puliendo.



Leerle era un placer y su redacción una referencia para quienes están inmersos en este medio, pues con el ejemplo seguro tenía muchos más alumnos de los que conoció, que ya son bastantes.



Estamos de luto porque hemos perdido a un grande.